SZA, Justice, Kaytranada, Peggy Gou, Hamza… We Love Green déboule avec une hotte remplie de têtes d’affiche XXL pour son édition 2024

Grosse récolte de We Love Green avant les fêtes ! Un peu à la traîne des autres événements après avoir annoncé Ninho et King Gizzard, le festival épris de vert, dont la onzième édition aura lieu du 31 mai au 2 juin dans son fief du bois de Vincennes, fait un vibrionnant retour dans la course avec une salve de 20 grosses têtes qui penchent vers le rap et l’électronique.

Très grosses têtes

Dans la hotte, on repère l’Américaine néo-souliste SZA, figure totémique de l’année écoulée avec son album SOS ; le duo électronique cruciforme Justice ; le rebondissant rappeur belge Hamza ; sa compatriote Shay ; la DJ sud-coréenne Peggy Gou ; le plus soulful des producteurs canadiens Kaytranada ; l’hydre électronique Four Tet ; le trop fort Josman ; et le stentor du rap français Luidji. Pfiou. Le truc intéressant ? Une bonne partie d’entre eux devraient avoir de nouvelles choses à présenter.

Petits noms pépites

Là où cette annonce nous aguiche d’autant plus, c’est qu’au-delà de noms solides comme des trapèzes de culturistes kirghizes, les artistes écrits en plus petit tirent aussi entre nos deux yeux, avec le (très) haut du panier de la new gen rap (Rounhaa, Lala &ce, Tif), de la pop bien cheloue avec Eloi ou la prêtresse de la techno hexagonale Anetha. Ce qu’on pourrait demander pour les prochaines annonces – on se permet, c’est bientôt Noël : du rock pour accompagner King Gizzard, de la pop encore plus expé et des collectifs électroniques qui font l’époque. Alors, vert de plaisir ?

Quand ? du 31 mai au 2 juin 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.