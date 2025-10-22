Takashi Murakami installe une pieuvre géante sous la verrière du Grand Palais pour Art Basel Paris

Pour Art Basel Paris 2025, Louis Vuitton s’associe une nouvelle fois à Takashi Murakami. Sous la verrière du Grand Palais, l’artiste japonais signe une installation monumentale en forme de pieuvre géante, mettant en scène la nouvelle collection Artycapucines VII.

Sous la verrière du Grand Palais, Takashi Murakami signe une installation monumentale pour Art Basel Paris. L’artiste japonais y déploie une pieuvre géante de huit mètres de haut, mi-sculpture mi-lanterne, qui enveloppe le stand Louis Vuitton. Pour la troisième année consécutive, la Maison participe à la foire d’art contemporain en tant que partenaire associé et présente la septième édition de sa collection Artycapucines, confiée cette année à Murakami, plus de vingt ans après leur première collaboration devenue culte.

© Adrien Durand

© Adrien Durand

Installée sur le Balcon d’Honneur, la scénographie transforme l’espace en aquarium lumineux aux teintes psychédéliques. Le sol, couvert de motifs tentaculaires, prolonge la silhouette de la pieuvre-lanterne, figure récurrente du travail de Murakami depuis The Octopus Eats Its Own Leg (2017). Sa tête, ornée de Jellyfish Eyes, reprend ces yeux flottants caractéristiques de son œuvre, entre fascination et inquiétude.

Autour de la sculpture, onze sacs Capucines revisités par l’artiste reprennent ses codes visuels emblématiques. Trois sphères en peluche, les « Plush Balls » créées dans les années 1990, complètent la mise en scène. La plus connue, Multicolor Plush Ball (2008), accueille les modèles Capubloom et Capucines East West Rainbow, tandis que la nouvelle Cherry Blossom Plush Ball (2025) rend hommage à la fleur de cerisier et accompagne plusieurs créations inédites. L’exposition se conclut sur un sac-panda entièrement orné de strass, clin d’œil à l’esprit pop et ludique de Murakami.