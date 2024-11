Ce magnifique pays vient d'être couronné "destination de l'année 2025"

La Thaïlande, c’est le genre de pays où vous vous baladez tranquille et bim, un éléphant sauvage traverse la route. Où vous vous enfilez des snacks de rue de folie directement sur le trottoir et où vous vous laissez happer par la douceur de vivre, le légendaire sabai sabai (l’art de la coolitude locale). Travel + Leisure l’a sacrée « destination de l’année », et franchement, ça se comprend. Le pays est un mix parfait de chaos bien dosé, de contrastes qui détonnent et d’expériences futuristes qui vous en mettent plein la vue.

Bangkok en est l’illustration parfaite : une claque urbaine où les marchés flottants côtoient des malls dignes de Blade Runner et où le trafic est un sport extrême. On y passe du Skytrain (deux lignes aériennes de métro) au tuk-tuk pétaradant, une assiette de street food à la main. Des épices qui décoiffent, des nouilles qui réconfortent et un pad thaï qui vaut à lui seul le détour. Ajoutez une scène LGBTQ+ ultra-accueillante, et vous obtenez une ville qui ne s’arrête jamais.

Le nord reste captivant : temples dorés dans la brume de Chiang Mai, marchés parfumés de curry et de jasmin. On y part en trek, on rencontre des tribus, ou on se perd dans une retraite zen. Le sud, lui, c’est le fantasme tropical : Koh Phi Phi, Phuket, Koh Samui, plages de rêve et eaux turquoise où plonger est une évidence. Entre récifs pour plongeurs et retraites paisibles à Koh Lanta, c’est le calme loin du tumulte.

Côté culture, la Thaïlande reste fidèle à son bouddhisme, avec des moines en robe safran et des prières envoûtantes. Mais elle sait aussi faire la fête : Songkran (fête du nouvel an bouddhique, la bataille d’eau géante), Loy Krathong, Full Moon Parties… Pour la nuit, Bangkok et Pattaya sont des playgrounds qui rivalisent avec les plus grandes villes du monde.