The White Lotus organise un casting à Paris pour sa saison 4 : voici les profils recherchés

La saison 4 de « The White Lotus » se tourne entre Paris et la Côte d’Azur. Pour ses scènes parisiennes, la série HBO recherche des figurants élégants et sophistiqués, âgés de 16 à 85 ans.

Après Hawaï, la Sicile et la Thaïlande, « The White Lotus » pose ses caméras entre Paris et la Côte d’Azur, dans plusieurs hôtels de luxe. Parmi les lieux annoncés : le Mandarin Oriental Lutetia, boulevard Raspail, à Paris, ainsi que l’Airelles Château de la Messardière, à Saint-Tropez.

Vous avez le port altier, la mise impeccable et cette petite science du lobby qui consiste à traverser un palace sans jamais avoir l’air d’y découvrir la moquette ? Bonne pioche. Pour cette quatrième saison, la série HBO cherche des figurants à Paris, et plus précisément des femmes et des hommes de 16 à 85 ans, à l’allure chic, soignée et sophistiquée. En gros, des profils capables de se fondre dans le décor feutré d’un cinq-étoiles. Les scènes parisiennes seront tournées en août 2026 (date annoncée : 1er août), sur une ou plusieurs journées consécutives selon les profils retenus. Des essais sont prévus en juin ou juillet 2026, et la figuration sera rémunérée au tarif syndical.

Pour le reste, le principe, lui, demeure : des vacanciers américains fortunés, un séjour de rêve, quelques mines contrites derrière des verres de grand cru, et cette mécanique bien huilée qui transforme les vacances en règlement de comptes. Mike White, créateur de la série, a toutefois indiqué vouloir faire évoluer légèrement le registre, tout en laissant planer la possibilité de nouveaux meurtres. Côté distribution, cette saison française doit réunir Steve Coogan, Laura Dern, Vincent Cassel, Kumail Nanjiani, Ben Kingsley, Laura Smet, Nadia Tereszkiewicz, Corentin Fila, Heather Graham, Rosie Perez, Chloe Bennet, Max Greenfield et Frida Gustavsson.