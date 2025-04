Les Time Out Food & Drink Awards 2025, comme si vous y étiez

Plus équilibrée qu’un Negroni de mixologue, la liste d’invités mêlait acteurs de la restauration, des médias et de la mode. Tout ce beau monde a fait monter à 8 le thermostat de la chaleur humaine sous l'impressionnante cathédrale de béton d’une ancienne centrale téléphonique. Le dress code ? Dress to impress ! Certains n’y sont pas allés avec le dos du fer à repasser et ont fourbi leurs robes des grands soirs (big up à Rayene de Konbini, nippée comme pour un mariage princier), d’autres ont fait péter les costards à la White Lotus (sans Lorazepam), voire leurs paires de Crocs les plus criardes (Marine Gora et Zac Gannat, on vous kiffe).

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

© Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris

Sur les stands qui jalonnaient l’espace, des binômes de chef(fe)s inédits ont envoyé des délices déambulatoires : Pascal Barbot x Ella Aflalo ont entonné la salade des gens heureux ; Septime x Dumbo ont monté des fish burgers de qualité (j’ai vu certains en manger 3, je ne dirai pas qui) ; Freddy’s Kitchen x Kolam ont fusionné les cuisines ouest-africaines et sri-lankaise comme Son Goku et Vegeta, tandis que Kitsuné x Folderol ont rejoué un épisode de Plus boule la vie avec leurs glaces de ouf en dessert.

© Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Sur des plateaux circulaient des bouchées troussées par la Bao Family et La Grande Épicerie de Paris que l’on piochait au vol entre une bise claquée et un drink vidé, en présence d’Alain Ducasse lui-même. Au bar, grâce à Memento & Brown-Forman, on a découvert que le highball était notre nouveau sport favori, et Cravan nous a confirmé qu’on peut mettre la haute mixologie en bouteille. Et sur le stand de Gift Shop, on pouvait lorgner sur le merch’ des restaurants cultes - le sweat du Paul Bert couleur bordeaux en taille L m’irait à ravir, au cas où mes fans voudraient se cotiser.

© Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris

À 20 h pas pétantes du tout, depuis le balcon, la talentueuse maîtresse de cérémonie Alice Moireau – dont le rire ferait fondre le cœur le plus dur – a annoncé les noms des lauréats (avec une sono un peu aphone, on fera mieux l’année prochaine, promis). Chacun des 13 prix correspond à une tendance de fond de la food & drink que l’on observe chez Time Out. Parmi les récipiendaires des trophées 2025 (de beaux plateaux gravés), il y a le coffee shop le plus onirique, la pizza la plus savante, le bistrot le mieux usiné, la table la plus multiculturelle, le studio le plus looké, les restaurants les plus emballants (ex aequo), le bar le mieux balancé ou le bouclard du moment depuis bientôt 40 ans… Le palmarès complet ici.

© Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

© Mickael A. Bandassak pour Time Out Paris

Mais assez parlé : ce fut l’heure de twerker. Le DJ Dre Tala et ses potes (Tatafio, Basei, Kyusteed…) ont distribué des bonnes vibes à la louche en mode cantinier du kif avec une playlist éclectique et ultra fédératrice, qui a rappelé à tout le monde que la hanche est bien une articulation. Entre afrobeats, hip-hop et Édith Piaf, on a connu un grand moment de communion collective sur un tube des Fugees qui met toujours le frisson (Lauryn Hill, épouse-moi). À la lumière rouge du néon Time Out, sur la piste de danse, les fessiers étaient bas et les cœurs étaient hauts.