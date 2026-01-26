Pour la Fashion Week, Time Out et Chop Chop ont organisé une mémorable soirée au Badaboum

Ce 21 janvier, en pleine Fashion Week, Time Out s’est maqué avec l’équipe de Chop Chop pour investir le Badaboum de 20h à 3h. On vous raconte ça comme si vous y étiez.

On vous avait prévenu et la prophétie s’est bel et bien réalisée : mercredi soir, Time Out Paris, Chop Chop et Hugo Mendoza ont mis à sac le Badaboum, dans ce qui restera l’une des plus mémorables soirées de cette Fashion Week. Faisant fi des horaires et contraintes calendaires, tout ce que la ville comptait de cool kids de la mode, de la musique, de l’art et de la gastronomie – on vous a vu Alice Moireau, Alina Prokopenko, Aurore Guez, David Bellion ou Newin Bokhari – s’était donné rendez-vous rue des Taillandiers, pour écluser des quilles de vin nature en retournant sans répit les dancefloors.

© Syrine Ben Slimane pour Time Out Paris

Il faut qu’on parle de cette foisonnante prog et de cette timetable calibrée, subtil mélange des genres et générations au rendu live très puissant. Il fallait être là dès le départ pour les sets tendance hip-hop/RnB d’IMA et Dalel, parfaite mise en bouche pour le triptyque de « special boss ladies » comme l’a tellement bien présenté la Madame Loyale du soir Calamity : d’abord, Bonnie Banane en tenue de French Cancan et Bamao Yendé aux platines ; la queen du RnB K-Reen, avec un public en mode chorale sur « Tu me plais » ; et Deize Tigrona, culte MC pionnière de la baile funk, dont l’aura aurait arrêté une frappe d’Adriano de la grande époque.

L’heure de rentrer ? Pas vraiment, les sets d’Andy 4000, DJ Là-Bas, Fetva, Guillaume Berg, Bamao Yendé et Broodoo Ramses auront transformé les fosses et booths en véritables cortèges de tête de manif, hybridant avec acuité sonorités hip-hop old school, bass music, afro, footwork, house, RnB et les toutes dernières perles du rap FR. Il fallait les voir derrière les decks, toutes et tous en fusion avec leurs potes, comme un instantané du Paris de 2026 qu’on aime. Vous l’avez compris, cette soirée, c’était un bout d’utopie à deux pas de danse de la Bastille, logique non ?

