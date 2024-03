“Top Chef” présente ses candidats, Paris en force !

Et de 15 pour l’émission culinaire phare de la télé française. A partir du 13 mars, la nouvelle saison de Top Chef va envoyer son lot de « prise de risques », de « plat qui pourrait être à la carte de mon restaurant » et de « juste snacké ». Histoire de mettre en appétit les amateurs de rien-lâcher, les 16 candidats ont été dévoilés le 27 février ; et on peut dire que Parisx@ se taille la part du lion avec six toques (sur 10 venues de France) qui travaillent dans la capitale. Petit tableau de famille par ordre alphabétique avec les adresses où vous pouvez goûter leur cuisine (en essayant de lire leur parcours dans les traces de sauce).

Lise Deveix, de Sadarnac

©M6

Maths spé ou Ferrandi ? Lise Deveix a choisi les fourneaux. Formée chez Akrame Benallal, cette cuisinière prend les commandes de l’adresse hongkongaise du chef avant d’ouvrir sa propre table gastronomique, Sadarnac (du nom de la ferme de ses grands-parents) dans une croquignolette rue piétonne de Charonne. Elle y déploie sa cuisine à cheval entre le terroir français et l’Asie : canard laqué d’Eure-et-Loire, sarrasin et fenouil ; asperges et cacahuètes ; ravioles de volaille et blettes…

Où ? 17, rue Saint-Blaise, Paris 20e.

Shirley Duthilleux, du Ritz

©M6

Ça, c’est palace ! Cette cuisinière de 24 ans, formée au Ritz de Nicolas Sale et au Cheval Blanc d’Arnaud Donckèle, continue d’œuvrer dans le grand hôtel de la place Vendôme en tant que sous-cheffe ! Sa patte ? Réinventer des classiques : poireau recomposé à la vinaigrette de clémentine ; pâté en croûte terre/mer ; ris de veau en dessert… Autant dire qu’elle est prête pour toutes les épreuves.

Où ? 15 place Vendôme, Paris 1er.

Jorick Dorignac, de NE/SO

©M6

Sans conteste la plus belle moustache du concours, Jorick Dorignac, 29 ans, passé par le Pressoir d’Argent de Gordon Ramsay, œuvre comme chef exécutif (celui qui fait tourner la boutique) du NE/SO. Le restaurant brutaliste de Guillaume Sanchez se veut l’ambassade d’une nouvelle cuisine, inventive, technique et foisonnante : fermentation de figue, cabillaud confit, légumineuses germées… Une expérience !

Où ? 3 rue Papillon, Paris 9e.

Quentin Maufrais, du Chiberta

©M6

Une ascension fulgurante ! En cinq années au Chiberta, œnobistrot noir et rouge de Guy Savoy, Quentin Maufrais, 24 ans, a grimpé de simple commis à chef adjoint. Désormais, il aide Irwin Durand à ciseler des classiques français (notamment quelques créations du grand patron) : tartelette langoustine-caviar-bisque ; saint-pierre, courgette, tagète ; chocolat fumé au foin…

Où ? 3 rue Arsène-Houssaye, Paris 8e.



Marie Pacotte, de Francette

©M6

La rencontre avec Stéphanie Moquet, cheffe de Laia et cofondatrice du groupe Fuga Family, a propulsé Marie Pacotte aux commandes de Francette, ce resto flottant amarré en bas de la tour Eiffel. Son truc ? Une cuisine hexagonale enrichie en réconfort : pâté croûte, magret laqué, saucisse-purée.

Où ? 1 port de Suffren, Paris 7e.

Inès Trontin, de Pêche

©M6

Formée par le double-étoilé Jérôme Schilling (Lalique, près de Sauternes), cette cheffe de 29 ans est la propriétaire du restaurant Pêche, un bistrot des Batignolles dont le noyau de la cuisine se situe en Méditerranée avec daurade au cédrat, gnocchis de potimarron, rascasse et tapioca au curry…

Où ? 127 rue Cardinet, Paris 17e.



Et par ici pour d'autres restos de Top Chef(fe)s