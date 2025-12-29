Inscrivez-vous
Actualités

Tous les lieux de tournage d’« Emily in Paris » que vous pouvez vraiment visiter à Paris

La saison 5 d’« Emily in Paris » est disponible sur Netflix depuis le jeudi 18 décembre. Bonne nouvelle pour les fans : à Paris, les lieux de tournage de la série se visitent tous pour de vrai, des décors les plus iconiques aux spots plus discrets.

© Netflix
Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, impossible de passer à côté des aventures parisiennes – et désormais romaines – d’Emily Cooper (incarnée par Lily Collins). Malgré un accueil critique pour le moins partagé, la saison 1 de la série Emily in Paris a été regardée par 58 millions de foyers lors de son premier mois sur Netflix. Depuis, on l’a vue décrocher des contrats, briser des cœurs et poser ses valises en Italie. Attendez-vous à encore plus de looks improbables et de triangles amoureux transcontinentaux dans la saison 5 (disponible en ligne depuis le 18 décembre dernier), tandis que notre héroïne un brin dépassée continue de goûter à la dolce vita.

Où la saison 5 a-t-elle été tournée ?

Dans la saison 5 d’Emily in Paris, Emily traverse les Alpes et pose ses talons à Rome pour prendre la tête du bureau italien de l’Agence Grateau. Le tempo s’accélère entre rendez-vous très haut placés — dont un passage au Palazzo della Civiltà Italiana, QG romain de Fendi, monument rationaliste surnommé le « Colisée carré » — et pitchs qui dérapent élégamment. Autour, la série déplie une Rome moins carte postale, plus incarnée : dîners perchés au Zuma Rome avec vue sur la place d’Espagne, parenthèses romantiques à la Villa del Priorato di Malta, immersion dans le quartier Coppedè et ses architectures Art nouveau, néo-gothiques et Art déco où l’agence s’installe, sans oublier une réception très grand soir à la Villa Parisi, orchestrée par la princesse Jane. L’Italie déborde même de Rome : Solitano, le village fantasmé de la famille Muratori, prend vie à Ostia Antica, tandis qu’une échappée mène la bande à Venise pour la Fashion Week ; nuit au The St. Regis Venice, tiramisu au bord de l’eau, gondole au champagne. Mais ne vous y trompez pas : Emily in Paris revient aussi à ses fondamentaux : Paris.

Sylvie sous le feu des projecteurs à la Fondation Louis Vuitton

Imaginé par l’architecte star Frank Gehry (décédé le 5 décembre dernier), le musée d’art contemporain à l’allure de navire de verre devient le théâtre d’une séquence un brin chaotique lorsque l’équipe d’Emily y fait escale. Après l’intervention de Sylvie lors d’une conférence sur le « futur du luxe », Marcello et Emily décident de régler leurs comptes en pleine session de questions-réponses. Pas très chic.

Mindy se produit régulièrement au Crazy Horse Paris

Institution mythique de la nuit parisienne, le Crazy Horse Paris devient l’un des nouveaux terrains de jeu de Mindy, de retour en France après avoir été jurée dans Chinese Popstar. Sur scène, elle interprète des tubes pop, dont le très iconique Oops!… I Did It Again de Britney Spears.

Le jeune Luc vivait au Bateau-Lavoir, célèbre cité d’artistes

Luc (interprété par Bruno Gouery) entraîne Emily sur les traces de son passé, là où il vivait à son arrivée à Paris. Aspirant peintre à l’époque, il avait élu domicile au Bateau-Lavoir, haut lieu de la bohème artistique qui accueillit notamment Picasso au début du XXᵉ siècle. C’est là que le peintre cubiste réalisa Jeune fille à la corbeille de fleurs. Luc, lui, se consacrait surtout à des autoportraits nus…

Maxim’s Paris, décor d’une discussion à cœur ouvert entre Mindy et Alfie

Symbole de l’excès parisien du XXᵉ siècle, Maxim’s Paris a vu défiler têtes couronnées, artistes et célébrités. Dans l’un de ses salons historiques, Mindy confie à Alfie qu’au lieu d’incarner Satine dans Moulin Rouge, elle s’est retrouvée castée en prostituée rat, Ratine, dans Moulin Rat. Le film Midnight in Paris de Woody Allen y a également été tourné.

Gabriel et Emily se retrouvent autour d’un dîner au Train Bleu

Situé à l’étage de la gare de Lyon, Le Train Bleu est le décor Belle Époque de la réunion d’Emily et Gabriel après le tour du monde de ce dernier. Sous les lustres dorés et les banquettes bleu roi, ils évoquent ses voyages au Sri Lanka, en Thaïlande et à Amsterdam. Parmi les habitués historiques du lieu : Coco Chanel, Brigitte Bardot… et Mr Bean.

Alfie et Mindy dansent jusqu’au bout de la nuit au Bains Paris

Ancien établissement de bains privés fréquenté par l’élite bohème et intellectuelle, Bains Paris est devenu dans les années 1980 un club mythique, accueillant David Bowie ou Mick Jagger. Aujourd’hui hôtel cinq étoiles, club, spa et restaurant, c’est aussi là que la tension monte entre Mindy et Alfie, le temps d’un tango argentin sur la piste de danse.

Emily teste une nouvelle astuce marketing à l’Hôtel du Louvre

Construit en 1855, Hôtel du Louvre est l’un des tout premiers hôtels de luxe parisiens. Freud ou Arthur Conan Doyle y ont séjourné, et c’est le seul établissement offrant une vue directe sur le musée du Louvre. Emily y invente une technique marketing improbable : frotter un hamburger sur sa main pour attirer l’attention du chien d’un client potentiel. Étonnamment, ça fonctionne.

Sylvie et Laurent se retrouvent à l’Hôtel Le Bristol Paris

Après avoir fréquenté les plus belles tables romaines avec Giancarlo, Sylvie retrouve son mari Laurent à l’Hôtel Le Bristol Paris. Ensemble, ils se remémorent leur « Belle Époque » à Saint-Tropez, quarante ans plus tôt, avant de finir le dessert dans la suite de Laurent. La toute nouvelle suite Impériale de l’hôtel affiche un tarif à 45 000 euros la nuit.

Et aussi...

On croise Mindy attablée à La Fontaine Gaillon avec Nico et Marcello, Sylvie déjeunant sous les ors du Le Grand Café, ou toute la bande refaisant le monde autour d’un verre à la Brasserie de l’Hôtel du Nord. Pause espresso en terrasse au Le Jardin de Verre by Locke, détour par L’Esprit de Gigi — QG de Gabriel (Lucas Bravo), rebaptisé Terra Nera hors caméra — et fidélité intacte à la Boulangerie Moderne, où Emily achète son pain depuis la saison 1.

Dîner programmé chez Lafayette’s, pinte nostalgique au Brass and Bourbon American Pub (en vrai, The Financier), cocktail feutré au Hôtel de Crillon, déjeuner arty au Bambini, retrouvailles conjugales au 114 Faubourg, absinthe partagée Au Rendez-Vous des Amis, et discussion mère-fille chez Les Deux Magots. Une cartographie parisienne très vivante, entre institutions, repaires de quartier et décors déjà mythifiés par la série.

