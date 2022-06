Tout l'été, un ciné club en plein air débarque sur le rooftop de l'hôtel Paradiso

Cet été, MK2 va projeter en masse dans les cieux parisiens ! Tandis que bon nombre de paires d’yeux souhaiteront visionner les films du festival Paradiso dans la cour du Louvre, l'hôtel du même nom ne sera pas en reste. Dans le cadre du cycle « Film du dimanche soir », vous allez en effet pouvoir mater gratuitement chaque dimanche soir, jusqu’au 18 septembre, un film sur le rooftop dudit hôtel.

Pour la programmation, MK2 s’est entouré de plateformes et distributeurs partenaires de premier choix comme La Cinétek, Carlotta et Shadowz, aussi bien calées dans les films de patrimoine que d’horreur. Seul le programme du mois de juin a été divulgué, mais il permet de se faire une idée. On signale par exemple le fulgurant Jazz on a Summer’s Day de Bert Stern, docu manifeste du jazz, filmé lors du Festival de Newport en 1959. Les assoiffés d’hémoglobine seront bien repus avec Sweetie, You Won’t Believe It du Kazakh Yernar Nurgaliyev et For the Sake of Vicious de Gabriel Carrer et Reese Eveneshen.

Enfin, le bar à cocktails sera toujours ouvert, permettant plus que jamais de dissiper le blues du dimanche soir.

Quoi ? Le Film du dimanche soir

Quand ? Tous les dimanches à 21h30, du 5 juin au 18 septembre

Où ? 135 bd Diderot, Paris 12e

Combien ? Gratuit et sans réservation