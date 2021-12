Tout l'hiver, des petits-déjeuners solidaires distribués dans des lieux culturels

L'hiver de nouveau devant nous, la vertueuse initiative emmenée par la Gaîté lyrique, l'asso La Chorba et l'Armée du salut, grâce à laquelle 7 500 repas ont été distribués l'an dernier aux personnes dans le besoin, a été ranimée. Et parce que les belles âmes satellisent les bonnes énergies, le trio originel est cette fois rejoint par la médiathèque de la Canopée, la Maison des pratiques artistiques amateurs, le Centre Pompidou et le Forum des Images.

Du lundi au samedi, de 9h30 à 11h30, chacun des lieux accueillera les gens un jour dans la semaine. Ils pourront s'y poser et profiter d'une distribution de petits-déjeuners et de déjeuners, préparés avec des produits bio, de saison et locaux, notamment approvisionnés par Action contre la faim et la Fédération des banques alimentaires. Toujours côté entités qui se bougent, ce sont les acteurs solidaires Linkee, le Refugee Food et Le Chaînon manquant qui seront à la baguette pour préparer les déjeuners.

Dans la lignée de l'an dernier, les bénéficiaires accéderont aux propositions culturelles des espaces d'accueil, en partenariat avec l'asso La Cloche. Si le programme n'est pas encore totalement défini, cela pourrait prendre la forme de visites des différentes expositions comme celle de l'installation immersive Détour – Visual System à la Gaîté lyrique, de lectures, d'ateliers mais aussi de projections de films au Forum des Images. Voilà de quoi mettre un petit peu de lumière dans l'hiver.

Quoi ? Petit-déjeuners solidaires et culturels

Quand ? Du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022. Du lundi au samedi.

Où ? Lundi et mardi à la Gaîté lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e. Mercredi à la Maison des pratiques artistiques amateurs, 4 rue Félibien, Paris 6e. Le jeudi à la médiathèque de la Canopée la fontaine, 10 passage de la Canopée, Paris 1er. Le vendredi au Forum des Images, 2 rue du Cinéma, Paris 1er. Le samedi au Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e.