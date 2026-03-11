Tout savoir pour se balader gratuitement au milieu des centaines de cerisiers japonais en fleurs du parc de Sceaux

© Stéphanie Gutierrez-Ortéga | Fete d'Hanami dans le Parc departemental de Sceaux le week-end du 16 et 17 avril.

Le démesuré parc planté dans le 92 a annoncé le retour du 4 au 19 avril 2026 de sa célébration d’Hanami, cette fête nippone honorant la période de floraison des sakura (les cerisiers).

Dans le grand Monopoly des cerisiers en fleur, le parc de Sceaux est la rue de la Paix ! À l’approche du printemps et après une cuvée 2025 fréquentée par 550 000 visiteurs (oui oui), le démesuré parc planté dans le 92 a annoncé le retour du 4 au 19 avril 2026 de sa célébration d’Hanami, cette fête nippone honorant la période de floraison des sakura (les cerisiers).

Des centaines de cerisiers

Comme tous les ans, l’attraction principale aura lieu dans le parc de 180 hectares où l’on trouve une collection unique de centaines d’arbres, avec, d’un point de vue colorimétrique, plutôt des fleurs blanches dans le bosquet nord – le plus impressionnant avec ses 144 spécimens – et des roses dans le sud.

Un plan en or

Outre la contemplation des sakuras, à zieuter cette année depuis une passerelle culminant à six mètres, le domaine se tapissera de plans en lien avec l’événement et la culture japonaise, dont plusieurs premières à Sceaux. On verra par exemple la performance de maîtres du cerf-volant, spécialement venus du Japon, ou une démonstration de spogomi, une discipline créée en 2008 à mi-chemin du sport et de l’écologie.

Aussi sur le programme : la possibilité de déposer un souhait dans un « arbre à vœux » ; assister à des concerts de taïko, l’art du tambour, à un spectacle itinérant en trois actes ou être bercé par des contes japonais au milieu du bosquet.

© CD92/Willy Labre Cerisiers en fleurs - Domaine de Sceaux

Réservation obligatoire

Mais la grosse nouveauté de l’année, c’est la mise en place d’un formulaire de réservation pour accéder gratuitement au bosquet nord afin de limiter l’accès quotidien à 3 500 personnes. La raison ? « Face à l’affluence croissante, le Département des Hauts-de-Seine veille à préserver durablement ces arbres. Certains sujets présentent des fragilités liées à la présence de champignons racinaires dans le sol, rendant leurs racines sensibles au tassement. » Les créneaux ouvrent le 15 mars, soyez vifs !

Quand ? du 4 au 19 avril 2026.

Où ? 8 avenue Claude-Perrault, 92330 Sceaux.

Combien ? accès libre (réservation obligatoire ici)

Quand les cerisiers sont-ils en fleurs à Paris ?

Très bel arbre toute l’année, le cerisier du Japon aguiche surtout les passants et les objectifs lorsqu’il fleurit. Si cela dépend beaucoup de la météo – un coup de froid et c’en est fini –, en région parisienne, la floraison a généralement lieu dans le courant du mois de mars, pour se terminer, avec un peu de chance, vers la fin du mois d’avril.

Combien de temps durent les cerisiers en fleurs à Paris ?

Chaque printemps, Paris se prend pour Kyoto, et les cerisiers dégainent leur grand numéro de fleurs roses et blanches. Un spectacle aussi bluffant qu’éphémère, qui dure le temps d’un battement de cils (ou d’un coup de vent trop enthousiaste) : deux à trois semaines, selon l’humeur du thermomètre.