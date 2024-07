Toutes les épreuves gratuites à voir pendant les Jeux olympiques de Paris

Plus que quelques heures avant l’horodatage officiel des JO de Paris ! Si 300 000 personnes assisteront à la cérémonie fluviale, et que l’orga fanfaronne avec son record de plus de 8,3 millions de tickets vendus (il en reste encore 600 000 à pourvoir), les tarifs ont fait décamper une bonne partie des intéressés. Heureusement, quelques épreuves seront visibles IRL gratuitement par tout le monde. Approchez-vous de la barrière, on vous les a toutes listées.

CYCLISME SUR ROUTE

Une semaine après la fin du Tour (amputé de son arrivée sur les Champs-Elysées), la Petite Reine remonte déjà à Paris ! Un retour en quatre étapes avec les épreuves de contre-la-montre et en ligne pour les hommes et les femmes. Et si les arrivées au Trocadéro nécessiteront un ticket, le reste du parcours sera accessible gratuitement, entre passage dans la vallée de Chevreuse et circuit intra-muros. Un conseil ? Postez-vous dans la montée de la butte Montmartre, ça risque de valoir le coup.

Samedi 27 juillet

Cyclisme sur route, femmes, contre-la-montre – A partir de 14h30

Cyclisme sur route, hommes, contre-la-montre – A partir de 16h30

Samedi 3 août

Cyclisme sur route, hommes, course en ligne – A partir de 11h

Dimanche 4 août

Cyclisme sur route, hommes, course en ligne – A partir de 11h

© Joséphine Brueder/Ville de Paris

MARATHON

Déjà parmi les épreuves les plus iconiques de l’olympisme, la session parisienne du marathon frimera encore plus que d’habitude en étant la première à être ouverte aux amateurs ! Quant aux épreuves officielles, dont l’édition féminine qui clôturera la quinzaine, les spectateurs pourront les voir à l’œil, en se radinant tout au long du parcours qui reliera l’hôtel de ville aux Invalides après un crochet par Versailles. Comme le cyclisme, il faudra lâcher un billet pour accéder au stade d’arrivée. Et surtout, c’est à 8h, bon réveil de week-end.

Samedi 10 août

Marathon, hommes – A partir de 8h

Dimanche 11 août

Marathon, femmes – A partir de 8h

MARATHON DE NATATION

Marathon toujours, mais dans l’eau ! Si vous avez loupé la cérémonie d’ouverture, le marathon de natation prendra lui aussi le fleuve comme arène avec un parcours en boucle de 10 km autour du pont Alexandre III. Même précision que pour le marathon : il faudra lâcher un billet pour accéder au stade de départ et d’arrivée, ainsi qu’à la tribune sur le pont des Champs. Et surtout, c’est à 7h30.

Jeudi 8 août

Marathon natation, femmes – A partir de 7h30

Vendredi 9 août

Marathon natation, femmes – A partir de 7h30

TRIATHLON

Le triathlon, c’est trois fois plus d’occasions de voir des athlètes à l’œil. Le topo est le même : les participants partent et arrivent sur le pont Alexandre III (toujours payante, l’entrée) et entre les deux, ils enquillent 1,5 km de natation dans la Seine, 40 bornes de vélo et 10 de course entre Champs-Elysées, le boulevard Saint-Germain et les quais de Seine. Et c’est dans cet entre-deux qu’il faudra vous glisser en vous postant aux endroits stratégiques.

Mardi 30 juillet,

Triathlon, hommes – A partir de 8h

Mercredi 31 juillet,

Triathlon, femmes – A partir de 8h

Lundi 5 août,

Triathlon, relais mixte – A partir de 8h

BONUS

Si vous êtes à Marseille (comme la moitié des Parisiens), vous pourrez assister à la régate de voile gratuitement depuis la plage. Et si vous êtes à Tahiti, la fan zone de Teahupo’o est gratuite (sur inscription) pour voir les épreuves de surf.