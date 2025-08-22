Trajal Harrell présente une performance de danse immersive monumentale à Pantin

Comme tous les ans, le Festival d’Automne essaime de septembre à janvier avec du théâtre, de la danse et des performances dans les théâtres et autres lieux grand-parisiens, de Nanterre à Montreuil, de Bagneux à Bobigny, en passant par le Grand Palais ou le Conciergerie.

Et pour faire les choses bien, le programme propose en ouverture, les 4, 5 et 6 septembre, The Collection, la nouvelle pièce XXL de Trajal Harrell, à qui le Festival d’Automne avait consacré une rétrospective avec neuf de ses pièces en 2023.

Le chorégraphe américain propose une déambulation de trois heures dans les espaces du tiers-lieu Artagon Pantin avec quatre (!) pièces présentées successivement, et interprétées par Trajal Harrell et ses danseurs et danseuses.

Une pièce marathon à travers laquelle Harrell ressuscite l’esprit de l’Asbestos Hall, le lieu fondé par le créateur du butō Tatsumi Hijikata, devenu un hub créatif des artistes du Tokyo des années 60, mais aussi son geste politique, le butô étant une danse de rébellion, qui a tout de suite résonné avec ses expériences dans le voguing. Fidèle à lui-même, Harrell adopte une approche pluridisciplinaire passant du théâtre au ballet ou à la danse moderne.

Une performance/expérience qui s’annonce déstabilisante ! Le premier soir est déjà complet, ne traînez pas !

Quand ? 4, 5 et 6 septembre, 18h.

Où ? Artagon Pantin, 34 rue Cartier-Bresson, 93500 Pantin.

Combien ? 8-10 €. Billetterie ici.