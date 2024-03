Trois brunchs dépaysants pour votre dimanche

Vous en avez assez de rouler hors du lit le dimanche matin pour vous asseoir face aux mêmes assiettes à l’américaine à base de bacon, d’œufs brouillés et de toasts ? Voici trois offres qui vont vous redonner foi dans le brunch dominical tout en vous faisant voyager.

Brunch coréen au Dénicheur

© Le Dénicheur

Su Hyun Kang (appelez-la Sousou) vient en voisine s’activer dans la petite cuisine du Dénicheur, notre bar à vin préféré des Halles. La cheffe coréenne qui officie à Potcha 5 propose tous les dimanches des recettes du pays du Matin-Calme pour entamer l’après-midi tranquille : quatuor à grignoter (tartine de confiture de kimchi et camembert, kimbap végétarien, poche de tofu frite, castella), puis un plat de résistance (poulet pané avec mozzarella et curry ou toast bulgogi et œuf poché) et un dessert (donut coréen ou roll cake au citron). Dans la tasse ? Un thé au sarrasin !

Où ? 4 rue Tiquetonne, Paris 2e

Combien ? 35€

Brunch palestinien au Dirty Lemon

© Joris Allardon

Le bar à cocktails Dirty Lemon a mis son réveil pour s’occuper de vos papilles en ce dimanche matin. La cheffe dubaïote Ruba Khoury se replonge dans ses racines palestiniennes pour proposer des plats qui sentent bon le soleil et la vie : shakshuka ; hoummous et viande hachée ; falafels et pita ; knafeh (pâtisserie au fromage doux). On fait couler avec des classiques des brunchs version Dirty Lemon : Bloody Mary clarifié, Spicy Margarita ou Paloma.

Où ? 24 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e

Combien ? Assiette 12-18€

Brunch végé de Maslow

© Maslow

Le vaste resto garanti sans protéines animales propose un plantureux brunch qui donne une bonne idée de la diversité des recettes proposées chez Maslow. Au programme, des petites assiettes en pagaille : gnocchis à la truffe, champignon pané, frites de panisse, butternut et crème de comté… Les deux atouts de cette adresse (en plus de vous dire que vous ne consommez pas de cadavre) : il y a de la place pour les grandes tablées et les horaires restent compatibles avec un retour d’after puisque le brunch est servi jusqu’à 20h30 !

Où ? 14 quai de la Mégisserie, Paris 1er

Combien ? formule 3 assiettes + 1 café : 29€