Trois nouveaux brunchs pour mettre du luxe dans vos dimanches matin

Il est bien loin le temps où le brunch n’était qu’un moyen d’économiser un repas en enrobant sa gueule de bois d’œufs brouillés et de Bloody Mary. Désormais, il s’impose comme un rituel bien implanté, en passe de remplacer le déjeuner dominical, et les chefs, ravis de remplir leurs tables le dimanche, se jettent sur l'occasion.

© Pavyllon / Simon Détraz

Ainsi, le Pavyllon, le bistrot chic et étoilé de Yannick Alléno, en propose une version de haute gastronomie avec service à table et assiettes ciselées : saumon et blinis tièdes à l’anis ; omelette parfaite au lard de Colonnata ; biscuit de sole, sauce au vin jaune… Et trio de pâtisseries signées Thomas Moulin qui complètent viennoiseries, pain et confitures maison. Le tarif fait rimer brunch avec reuch : comptez 145 € par personne !

© Mimosa

Jean-François Piège n’est pas en reste. Chez Mimosa, l’adresse méditerranéenne de la rue Royale dont il signe la carte, le buffet à volonté lancé en février vous transporte dans le Midi dès 11h30 : pissaladière, salade de pois chiche à la poutargue, langoustine grillée et sauce vierge, thon rouge et concombre, tarte au citron de Menton… Prix du billet pour le soleil : 85 € par voyageur.

© La Tour D'Argent

Enfin, on retiendra que 2024 aura été l’année où l’auguste Tour d’Argent a lancé pour la première fois son brunch. Le menu du buffet du chef Yannick Franques propose des plats emblématiques de la maison (terrine de canard à l'orange, bourguignon de canard…) aux côtés de classiques de l’exercice (œuf mimosa, saumon fumé). Les viennoiseries viennent de la boulangerie de la Tour de l’autre côté de la rue. L’addition se montre – relativement – raisonnable (65 €), mais à ce tarif, vous n’avez pas la vue incroyable de la salle du restaurant, mais celle plus modeste du bar des Maillets d’Argent en rez-de-quai (ce n’est pas une contrepèterie).

Où ? Pavyllon, 8 avenue Dutuit, Paris 8e

Quand ? Tous les dimanches de 11h30 à 16h

Réservations

Où ? Mimosa, 2 rue Royale, Paris 8e

Quand ? Tous les dimanches de 11h30 à 16h

Réservation

Où ? Bar des Maillets d'Argent, 15 quai de la Tournelle, Paris 5e

Quand ? Tous les dimanches de 11h à 17h

Réservation