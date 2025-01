Revendez votre lit, voici les nouveaux clubs parisiens qui vont occuper vos nuits

Avec trois nouveaux clubs en dur apparus sur les radars depuis octobre 2024 (et un autre annoncé sur la Seine en mars 2025), la nuit parisienne apparaît carrément plus fraîche que ceux qui la pratiquent (et que le reste du pays, où le dernier Macumba a fermé en janvier 2025). Et autre bonne nouvelle, ces adresses ne se ressemblent pas et couvrent un large panel d’envies de soirées : vaste espace indus ou dancefloor plus intimiste ; messe 100 % électronique ou mix plus syncrétique ; faune très mélangée ou plus exclusive… De quoi trouver son bonheur jusqu’à tard, surtout que ces clubs se sont retrouvés sur une caractéristique : la grande qualité du son. Bref, vous n’êtes pas couché !

Brice Coudert, l’ancien DA de Concrete, club culte des années 2010 parisiennes, s’est trouvé une nouvelle ruche nocturne dans les sous-sols de la Caserne, à la place de l’ex-Carbone. Une petite salle carrée et carrelée dont le minimalisme permet de se concentrer sur l’essentiel : le son (incroyable de puissance et de netteté, du miel pour les oreilles) et le nectar des scènes électroniques tiré d...

Où ? 12 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e

Quand ? Vendredi, samedi 23h-6h30

Combien ? 20 €

Si, à l’instar de vos grands-parents, vous n’en pouvez plus de cette musique qui fait boum boum, alors foncez à La Fête ! Paris Society a laissé carte (nuit) blanche à Youssef Chraibi, Tom Guez et Dorion Fiszel, qui ont totalement repensé le bel espace de l’ancien Sub avec un plafond à ampoules, des boules à facettes et un excellent système son Meyer Sound. On y danse et on se regarde danser sur un mix éclectique (disco, pop, world) selon les DJ invité.e.s.

© Antoine Besse

Où ? 3 place de Clichy, Paris 8e

Quand ? Du jeudi au samedi, de minuit à 6 h

Combien ? Entrée gratuite

Oh, le beau bébé ! Six mètres sous plafond, 3 000 m², trois bars et un salon de tatouage dans un bus londonien… Cette ancienne halle au cuir (sous la houlette d’Arnaud Perrine, qui a aussi le Km25) montre que la culture rave et warehouse reste vivace à Paris. Outre son nom d’émission pour enfants des années 70 mal orthographié, le Mia Mao se distingue avec son ébouriffant système son signé Solution 63 Hz, sans doute le meilleur et le plus costaud de Paris. Parfait pour une prog à la ligne électro musclée entre drum’n’bass, mentale et hardcore.

Où ? 12A rue Ella Fitzgerald, Paris 19e

Quand ? Vendredi-samedi, 23 h - 7 h

Combien ? Entrée : 20-35 €

