Trois nouvelles adresses parisiennes où apéroter en juillet

Commençons par une contrition : on s’était peut-être enflammé un peu vite sur la fin des petites assiettes… Car voilà pas moins de trois adresses écloses entre deux canicules qui en proposent, avec des recettes très diverses et assorties de verres de vin bien choisis. Bref des lieux ouverts sur la rue où prendre un apéro cuisiné, plus ou moins à la fraîche (selon la météo). Le tremplin pour les vacances !

© Philippe Vaures Santamaria Ethanol

Après Géosmine, sa table étoilée juste à côté, Maxime Bouttier se lance dans le bar à vins gastronomique. Une enclave béton, bois et rouille, dotée d’une petite terrasse et d’une grosse cave. La cuisine ouverte mitraille des assiettes ibériques (cecina de bœuf, jambon Bellota, anchois de Cantabrie…) mais aussi de belles recettes maison comme ces artichauts et ajo blanco de noisettes. En vin ? Une sélection brillante mais pas donnée, à l’image de cet Arbois du domaine de la Tournelle à 90 €.

Où ? 28 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

© Antoine Besse Trâmette

Comme Maxime Boutier, Priscilla Trâm bisse un bar à vin à quelques pas de sa première adresse. Trâmette, petite sœur de Tram 130, compte bien s’occuper de vos courtes pauses midi et de vos apéros à rallonge accoudé aux divers comptoirs. La cheffe continue de faire le grand écart entre France et Asie : crêpe croustillante bánh xèo à l’agneau confit (14€) ; tomate infusée dans un dashi (10€) ; crème brûlée au matcha (9€)… À faire couler avec une sélection resserrée de vin voyageuse et nature (11ᵉ oblige) : macération Tance Els Ulls de Cartoixà popular (32€) ; Beaujolais de Remy Dufaitre (54€)…

Où ? 128 rue Saint-Maur, Paris 11e

© Emeric Fancelli Bordel

On les connaissait par leurs cafés et leurs glaces chez Grave, il va falloir compter avec leurs assiettes et leurs quilles chez Bordel ! Romain Détriché et Nicolas Papadato, associés à la cheffe Emma Chaperon, ont ouvert cette boîte à chaussures brute avec six places au comptoir et des enceintes vintages qui crachent des BPM, mais dotée d’une terrasse en or. À la carte, des vins à prix tenus (beaujolais bio de Fabien Forest à 28€) et des assiettes simples mais carénées pour l’apéro en bande : œufs mayo, crudo de dorade, burrata et sauce vierge… Ne passez pas à côté des desserts !

Où ? 5 rue Sorbier, Paris 20e