Quatre pizzerias parisiennes parmi les meilleures d’Europe

Chaud devant ! Le guide transalpin 50 Top Pizza vient de sortir du four son classement des meilleures pizzas d’Europe (hors Italie, qui bénéficie d’un classement à part - le gastronationalisme se porte bien !). Attention, on ne parle ici que des pizzas napolitaines et de leurs larges trottoirs.

Il est loin, le temps – 2022 déjà… – où le Parisien Peppe dominait la compétition. En 2025, il a totalement disparu du classement, et pour la deuxième année consécutive, les Londoniens de Napoli on the Road squattent la première place. Mais la région parisienne ne démérite pas : IMperfetto à Puteaux émarge à la 5ᵉ place et, en premier parisien, Oobatz, Food & Drink Award 2025 de la meilleure pizza, arrive en 29ᵉ position, devant Roco dans le 17ᵉ (33ᵉ), la Manifattura dans le 14ᵉ (37ᵉ) et Fimmina dans le 9ᵉ (39ᵉ).

À noter que, parallèlement à ce classement, le guide distingue, en prix de consolation, des pizzerias « excellentes » où Paris brille comme une tomate fraichement briquée, avec seize adresses (un record !) dont pas mal de nos prefs comme Faggio, Daroco, Guillaume Grasso ou Louie Louie.