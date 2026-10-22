Trois sculptures monumentales de Tracey Emin s'exposent face à la tour Eiffel

Jusqu’au 1er novembre, la vue sur la tour Eiffel depuis l’esplanade du Trocadéro sera un peu occultée par trois gigantesques statues de pierre signées de l’artiste britannique Tracey Emin et installées ici dans le cadre du programme public d’Art Basel, qui transforme Paris en galerie à ciel ouvert.

Figure des Young British Artists aux côtés de Damien Hirst ou Ian Davenport, inspirée par Louise Bourgeois, Tracey Emin continue dans cette mini-expo d’explorer le corps féminin et les violences faites aux femmes – un travail essentiel alors que le nombre de féminicides est en augmentation (111 en France en 2025).

Ses trois sculptures, intitulées I Lay Here for You (2018), I Followed You to the End (2024) et I Will Not Be Alone (2025), présentent le corps féminin « comme lieu de vulnérabilité, d’endurance et de transformation », successivement couché, à genoux puis assis, « retraçant une évolution allant de l’abandon à une résilience tenace ».

Quand ? du 14 octobre au 1ᵉʳ novembre 2026.

Où ? parvis des Droits-de-l’Homme, Paris 16e.

Combien ? accès libre