Tyler, The Creator : son seul concert en France en 2026 sera à Rock en Seine

Le rappeur américain sera la tête d’affiche de la soirée d’ouverture du festival, le mercredi 26 août 2026.

Écrit par
La Rédaction
Tyler, The Creator : son seul concert en France en 2026 sera à Rock en Seine
© Tyler, The Creator
Alléluia, l’un des prophètes du rap américain est de retour ! Après ses deux dates statutaires à l'Accor Arena en avril, Tyler, the Creator a annoncé son retour en France à Rock en Seine 2026. Le rappeur et producteur américain sera la tête d’affiche de la soirée d’ouverture du festival, le mercredi 26 août 2026. Et ce sera sa seule date en France cette année. 

Une venue surprise

Une venue assez surprenante tant Tyler semblait ces derniers temps empreint de lassitude, confiant lors d’un concert aux Philippines, le 21 septembre dernier : « J’ai hâte de rentrer à la maison et de penser à ne plus repartir en tournée, parce que je n’ai plus 20 ans. Je ne peux pas vous mentir, je suis à ce moment de ma vie où j’en ai fait assez. Laissez-moi prendre une très, très longue pause. »

Il semblerait que le Californien se soit reposé et ait trouvé une nouvelle motivation, permettant aux Parisiennes et Parisiens d'enfin danser jusqu’à l’épuisement sur les morceaux de DON’T TAP THE GLASS, son très neptunien projet ode à la danse, sorti en début d’été. Les billets seront mis en vente vendredi 17 octobre 2025 à 11 h sur le site officiel de Rock en Seine. Il est temps de vous échauffer.

Quand ? mercredi 26 août 2026.
Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.
Combien ? selon les jours et forfaits (billetterie ici).

