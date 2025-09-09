Un buffet à volonté de 500m2 ouvre dans le Marais

Trois sur sept ! Après Colère et Orgueil et toujours dans la veine des sept péchés capitaux, Eloy Spinnler, le chef systématiquement adossé à son nombre d’abonnés (285k), a ouvert Envie le Banquet. Pour cette nouvelle adresse dans le Marais, il quitte les rivages du bistrot pour tenter une proposition jusque-là réservée aux mauvais sushis et aux clubs de vacances : le buffet à volonté.

La salle néo-Art déco distribue les comptoirs où l’on se sert à l’envi de plats maison : poissons (gravlax de truite, tarama), viandes (blanquette, kebab), légumes (soupe, salades), fromages, pâtisseries… il y en a pour tous les goûts. Comptez entre 37 € et 59 € le repas. Le chef, qui a fait du zéro déchet un étendard, promet qu’il réduit au maximum les pertes d’un système pourtant connu pour gâcher beaucoup (les hôtels abandonnent d’ailleurs les buffets matinaux pour cette raison). Ses solutions ? Cuisiner des animaux entiers et servir de petites portions. On arrête de s’alimenter et on va tester tout ça très vite.

Où ? 148 rue du Temple, Paris 3e