Un chef étoilé vient dérouler son talent végétal dans un temple du cocktail parisien

Depuis Les Chemins, la table gastronomique du Domaine de Primard (qu’il a quittée cet été), Romain Meder a fait de la route. En attendant l’ouverture de son restaurant à lui, le chef se pose derrière les fourneaux de… Cravan ! L’immense temple de la mixologie en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés accueille cet artiste du végétal pour quatre jours de régalade, du 11 au 14 décembre 2024.

Grand menu et petites assiettes

Au 3ᵉ étage, il va fignoler un menu gastronomique tarifé à 165 € avec un accord mets et cocktails pensé avec les mixologues de Cravan. Si le détail n’est pas encore connu, le chef annonce travailler des ingrédients d’hiver (racines, agrumes et truffe noire) mariés à de la Saint-Jacques ou du homard. Un réveillon à la veille du réveillon !

Pas assez faim ? Pas de problème ! Romain Meder va se pencher ausis sur les petites assiettes du 1ᵉʳ étage. Vous pourrez fourchetter des frites de panais au ketchup de betterave et sauce molé ; des coquillettes à la bolognaise de salsifis et tomme de brebis ou une salade de courge, clémentine et pralin. Autant dire apéro en or !

Quand ? Du 11 au 14 décembre 2024

Où ? 165 bd Saint-Germain, Paris 6ᵉ