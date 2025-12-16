Un classement mondial place quatre librairies indépendantes parisiennes parmi les 11 meilleures du monde

Les librairies indépendantes continuent de jouer un rôle central dans la diffusion et la prescription du livre. Cultured Magazine vient de publier une liste des 11 meilleures librairies indépendantes du monde, établie à partir des recommandations de libraires internationaux. Parmi les adresses sélectionnées, quatre se trouvent à Paris, ce qui en fait la ville la plus représentée dans cette liste.

La première est Librairie des Femmes, fondée dans les années 1970 par la militante féministe Antoinette Fouque. La librairie est spécialisée dans les ouvrages écrits par des femmes. Cultured la décrit comme « un phare de la littérature féministe », saluant son engagement constant en faveur de la visibilité des voix féminines.

A Balzac A Rodin figure également dans la sélection. Cette librairie parisienne, tenue par un père et son fils, est spécialisée dans les livres d’art et d’architecture. Cultured souligne le caractère singulier du lieu, décrit comme « un cadre incomparable », accessible par un escalier en colimaçon.

La librairie Yvon Lambert est elle aussi citée pour sa sélection de livres d’art, couvrant des disciplines variées telles que la photographie, l’art contemporain et la sculpture.

Enfin, After8Books complète la sélection parisienne. La librairie se distingue par son activité éditoriale, avec la publication de ses propres ouvrages, et par l’organisation régulière de rencontres avec des auteurs et des éditeurs. Cultured évoque « une relation étroite entre l’auteur et son public ».

En Europe, deux autres librairies figurent dans la liste : Burning House Books à Glasgow et Donlon Books à Londres. Les autres adresses sélectionnées sont situées à Los Angeles, New York, Portland et Bagdad. La liste complète est disponible sur le site de Cultured Magazine.