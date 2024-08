Un cooking marathon se tient tous les jours dans une nouvelle friche de la Petite Ceinture

Pour cette épreuve, on va aller chercher la victoire avec les dents. Tandis que les plus grands athlètes du monde se donnent sur le rain-té, un cooking marathon a été lancé cette semaine sur les rails désaffectés de la Petite Ceinture (Paris 18e). L’idée : célébrer le multiculturalisme que les Jeux apportent à Paris à travers les cuisines de deux chefs aux horizons variés. Pas de compétition ni de médaille à la clé, seulement la possibilité de bien et mieux manger, au pied des serres urbaines du Jardin des Traverses.

Qu’est-ce qu’on mange ?

Entamé ce mardi, ce grand raout gastronomique durera deux semaines, en collaboration avec les équipes de la Chope des Artistes. D’ici au dimanche 4 août, c’est la cheffe nomade Khouloude qui s’inspirera du lieu et des divers aliments et aromates qui s’y épanouissent pour proposer des assiettes méditerranéennes, réalisées avec des ingrédients 100 % locaux et bio (entre 8 et 15 € le plat). A déguster cette semaine au déj ou au dîner (la friche est ouverte de midi à minuit), un agneau de sept heures agrémenté d’herbes, aromates et tomates fraîches du potager (entre autres !). Meidhy Galas (chef de Boukan, Paris 3e) prendra le relais le lundi 5 août pour une semaine de cuisine caribéenne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khouloude Ben Thayer (@cheffe.khouloude)

Deux semaines d’amour food qui marquent le coup d’envoi de ce projet d’agriculture urbaine sur la Petite Ceinture. Ce Jardin des Traverses, qui a signé pour 12 ans d’exploitation, continuera de proposer des expériences gastronomiques en invitant différents chefs en résidence, en faisant notamment appel à des personnalités du quartier. Si vous voulez assister à la pousse du projet et du potager, le jardin reste ouvert en continu en accès libre. Mieux encore, vous pourrez participer à son entretien lors de sessions jardinage les mercredis et samedis. Longue vie à l’agricoolture.

Où ? Jardin des Traverses, rue des Poissonniers, Paris 18e.

Quand ? jusqu’au 11 août.