Un dernier festival en plein air fin septembre au parc des Impressionnistes

Posté en toute fin du parcours des festivals d’été, Contours fait son retour samedi 27 septembre entre les lignes du parc des Impressionnistes à Clichy, soit un terrain de jeu de 12 000 m2 pour danser pendant huit heures sans discontinuer !

Une dizaine d’artistes se partagent l’affiche avec des valeurs sûres de la musique électronique dans ses différents genres : le duo berlinois Modeselektor, le sorcier du dub anglais Adrian Sherwood, le digger néerlandais Young Marco, la DJ techno palestinienne Sama' Abdulhadi, le plus smooth des DJ de Manchester Mr. Scruff, mais aussi quelques local heroes comme Louise Chen ou Myako, sous son nouvel alias Nora Sigué.

Et comme on ne peut pas faire de bruit dans le parc après minuit, un after au Rex Club permettra de satisfaire celles et ceux qui ont encore faim de dancefloor. Le club du boulevard Poissonnière accueillera un line-up qui fait envie, avec la DJ néerlandaise Jyoty, connue pour ses sélections hors pair distillées sur Rinse FM à Londres, le DJ parisien Broodoo Ramses, ainsi que la team de Mortel Magazine. Et après, il va falloir s’habituer aux courtes journées…

Quand ? samedi 27 septembre de 16h à minuit.

Où ? parc des Impressionnistes, 6 rue Gustave-Eiffel, 92210 Clichy-la-Garenne.

Combien ? à partir de 35 €. Billetterie ici.