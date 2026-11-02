Chaque année, autour du Off du salon du chocolat, Plaq, la chocolaterie artisanale de la rue du Nil, invite un(e) chef(fe) pour cuisiner un repas autour du cacao, dans un lieu inédit. Après Alexis Bijaoui ou Ella Flalo, c’est au tour de Marie Méon, fondatrice de l’agence Manger Manger, de passer derrière les fourneaux. Cette cuisinière franco-japonaise va proposer un dîner en six temps (140€) inspiré de cette mélancolie douce que l'on ressent devant une éphémère perfection. Les Japonais ont (évidemment) un mot pour cela : mono no aware. Littéralement, « la résonance émotionnelle des choses »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PLAQ (@plaqchocolat)

Le dîner porte ainsi les métamorphoses successives qui façonnent la matière et le goût du chocolat. De la récolte à la fermentation, du séchage à la torréfaction, du concassage au conchage (le malaxage de la pâte), chaque assiette du dîner s’inspire librement d'un fugitif état du cacao jusqu’au chocolat fini. Un exemple ? Le séchage s’illustre avec un umamiesque eryngii glacé au jus de champignon et beurre de cacao avec praliné miso, grué de cacao et champignons séchés. Ce repas va s’accompagner de vins nature choisis par la cheffe et les créateurs de Plaq : le domaine de La Paonnerie de Loire-Atlantique et le domaine de Kalathas de l’île de Tinos en Grèce, mais aussi de breuvages sans alcool réalisés par la distillerie Baccae. Un moment rare dans un cadre encore plus rare : un lieu privé à 5 minutes de République. Les Français aussi ont une expression pour décrire ce dîner : réservation obligatoire !

Quand ? Mardi 3, mercredi 4 ou jeudi 5 novembre 2026 à 19h30.

Combien ? A partir de 140€

Pour réserver : ici

Par ici pour d'autres artisans chocolatiers à Paris