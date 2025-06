Un été à Paris ? Hoxton sort le grand jeu avec piscine, transats et cocktails

Une piscine, des cocktails et du calme... en plein Paris ? Oui, c’est possible !

On y trouvait déjà un restaurant (le Rivié), un bar à vin (Planche) et un bar à cocktails planqué (le Jacques’bar). Voilà que, pour l’été, l’hôtel The Hoxton s’enrichit d’un… bar de piscine ! Alangui sur un transat ou un bain de soleil, à la fraîche sous les arbres d’une cour pavée, vous allez donc pouvoir grignoter des assiettes sudistes signées Florian Coquelin (croquetas, artichauts confits, carpaccio de poulpe... entre 10 et 20 €), bien loin de l’agitation des Grands Boulevards.

La lutte contre la déshydratation est assurée par des twists de cocktails estivaux hautement instagrammables, comme ce Patron Paloma qui mixe tequila, bitter, jus d’orange et tonic au pamplemousse (entre 13 et 17 €).

© Mathilde Cérès

Un bassin à la fraîche

Vous allez objecter "Mais pour un bar de piscine, ne faut-il pas une piscine ?" Bien vu, et cette remarque a été anticipée puisqu’un bassin (chauffé) de 8 m sur 2 m, caréné de miroirs par Petite Source, est installé dans la cour pour que vous puissiez vous mouiller le maillot.

Pas besoin d’être client de l’hôtel : il suffit de réserver des créneaux de 3 h. Un seul impératif : vous allez devoir consommer un montant minimum selon l’assise réservée : 30 € la chilienne (un transat sans accoudoir), 55 € pour un transat, 100 € pour un sunbed.

Pas si cher pour se croire un après-midi au Cap Ferret !

Quand ? A partir du 12 juin. Terrasse : ouverte de 11h à 22h30 en continu, piscine : de 11h à 19h

Où ? 30–32 rue du Sentier, Paris 2e.

Réservation ici