Un festival de cinéma de mode investit Dover Street Market Paris pendant quatre jours

Le festival créé par Diane Pernet fera comme toujours la lumière sur la scène émergente de la mode, avec cette année un hommage à Karl Lagerfeld.

C’est quoi un film de mode ? Diane Pernet, la « dame en noir » de la mode parisienne, en a une définition qu’elle élargit à chaque édition de son festival A Shaded View on Fashion Film, qui soufflera sa 18e bougie du 12 au 15 novembre 2026 au Dover Street Market Paris.

Pionnière des blogueuses mode (son site A Shaded View on Fashion existe depuis 2005, l’âge d’or de Myspace), Diane Pernet a de nouveau curaté quatre jours de projections, performances et conversations rassemblant l’avant-garde et les nouveaux talents de l’industrie – et qui seront comme toujours très suivies. Toutes sortes de films seront projetés, dans différentes catégories thématiques, entre films d'étudiants, documentaires, films réalisés avec ou sur l’IA, santé mentale dans la mode, ou encore « Black Spectrum », « The Queer Archives » ou « Climate Warriors ».

Le jury sera présidé par le légendaire designer anglais Stephen Jones, entouré notamment de Julian Klausner (DA de Dries Van Noten) ou du musicien suédois Jay-Jay Johanson. Stephen Jones sera d’ailleurs en conversation avec le maître corsetier Mr. Pearl et la journaliste parisienne Dita le samedi.

Le festival s’ouvre le 12 novembre avec le film The Designer Is Dead de Gonzalo Hergueta, et Hydra, une performance d’Anna Gloria Flores, tandis que la journée de clôture, dimanche, sera dédiée à Karl Lagerfeld, avec la projection de KARL de Nick Hooker, suivie de « An Afternoon with Karl », une rencontre avec les gens qui l’ont fréquenté. ASVOFF présentera aussi son nouveau programme de mentorat, en partenariat avec Byronesque, dédié aux jeunes créateurs et créatrices motivé(e)s pour rendre la mode vintage plus durable.

Quand ? du 12 au 15 novembre 2026.

Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Combien ? pass journée 12-19 €.