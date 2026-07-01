Un festival de cinéma italien gratuit revient dans les Arènes de Lutèce cet été

Du 2 au 6 juillet 2026, Dolcevita-sur-Seine revient dans le Quartier latin avec des projections gratuites en plein air, une exposition photo et une soirée Italo-disco aux Arènes de Lutèce.

Du 2 au 6 juillet 2026, Dolcevita-sur-Seine revient dans le Quartier latin pour une 5e édition placée sous le signe du cinéma italien et de l’amitié franco-italienne. Car, cette année, le festival coïncide avec les 70 ans du jumelage entre Paris et Rome. Le principe reste le même : pendant cinq jours, deux festivals se répondent en simultané. À Paris, Dolcevita-sur-Seine propose une programmation italienne, tandis qu’à Rome, Nouvelle Vague sul Tevere met le cinéma français à l’honneur sur les bords du Tibre.

Aux Arènes de Lutèce, un écran géant sera installé pour accueillir plusieurs projections gratuites en plein air, à la nuit tombée. Le festival s’ouvrira avec « Il était une fois dans l’Ouest », accompagné d’un duplex en direct depuis Rome. La programmation réunira également plusieurs classiques du cinéma italien, parmi lesquels « Fellini Roma », « Le Voleur de bicyclette » ou encore « Affreux, sales et méchants ». En parallèle, les cinémas partenaires du Quartier latin, le Christine Cinéma Club et les Écoles Cinéma Club, accueilleront une compétition de films inédits réalisés par des cinéastes italiennes.

Le festival proposera aussi une exposition photo gratuite consacrée à Rome, ainsi qu’une soirée musicale le dimanche 5 juillet à partir de 20h30. Baptisé « Dolcevita Sound-System », ce DJ set fera dialoguer disco romaine, Italo-disco et synth-pop des années 1980.

Où ? Arènes de Lutèce, Paris 5e, Institut culturel italien et cinémas partenaires du Quartier latin (Christine Cinéma Club et Écoles Cinéma Club).

Quand ? Du 2 au 6 juillet 2026.

Combien ? Gratuit pour les grands événements en plein air aux Arènes de Lutèce et l’exposition. Tarifs habituels pour les séances en salle.