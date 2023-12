Un festival de lanternes inédit venu tout droit de Shanghai débarque à Paris

Heure d’hiver, nuits de lumières. Alors que les jours se font de plus en plus courts, la nuit prend des couleurs dans les rues et jardins de Paris. En plus des illuminations et déco usuelles, un festival inédit vient faire de l’ombre à tous les autres. Du 15 décembre au 25 février, d’immenses créatures lumineuses venues tout droit de Chine vont s’installer au Jardin d’acclimatation, à l’entrée nord du bois de Boulogne. L’événement, considéré comme une fête nationale à Shanghai, est une manière de célébrer l’amitié franco-chinoise – et d’égayer un peu votre hiver.

Des animations et des illuminations par milliers

Festival des Lanternes Shanghai Yuyuan © Shanghai Yuyuan.jpeg

Au programme ? Plus de mille lanternes inspirées de l’univers du Livre des monts et des mers, qui dépeint une géographie mythique du monde chinois et continue d’en nourrir l’imaginaire aujourd’hui. Aussi de la partie, paradant entre les dragons et autres créatures fantastiques, pléthore d’animations, entre danses traditionnelles, acrobaties et concerts.

Le meilleur pour la faim : un marché de plus de 25 stands, avec différents espaces de restauration où boulotter de la cuisine traditionnelle chinoise. Pro tip : booker son ticket le 9 février 2024, jour du nouvel an chinois, qui célèbre cette année… ben les dragons !

Où ? Jardin d’acclimatation, bois de Boulogne, carrefour des Sablons, Paris 16e.

Quand ? du 15 décembre au 25 février.

Combien ? dès 18 € - billetterie.