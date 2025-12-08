Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Un film de Barbara Stanwyck, des verres du Sobrelier et un quizz de Noël dans un cinéma du 6e

La star des années 1930 et 40 est à l’honneur du premier ciné-club des Bobines

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Film avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck
© DR
Publicité

Les Bobines, le podcast sur les femmes oubliées du cinéma, quitte son studio pour une salle du Nouvel Odéon à l’occasion de son premier ciné-club. Au programme : la projection de Boule de Feu, film d'Howard Hawks de 1941 avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck, star férocement indépendante alors au sommet de sa gloire ; des boissons sans alcool du Sobrelier et d’Eplem et, comme c’est Noël, un quiz avec des livres de cuisine et de cinéma à gagner.

Le podcast Les Bobines, co-présenté par les spécialistes Lou Bobin, Julien Guimon et Marcelle Ratafia (également journaliste gastronomique chez Time Out Paris !) existe depuis deux ans. Sa ligne éditoriale ? Raconter les destins des femmes -plus ou moins connues- qui ont fait le cinéma comme Jean Harlow, Keiko Kishi, la critique Pauline Kael ou Danielle Darieux…

Quand ? Lundi 15 décembre à 20h
Où ?  Le Nouvel Odéon, 6 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 6e
Combien ?  10€

Encore plus de ciné avec les 100 films français à voir dans sa vie

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.