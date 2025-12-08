Un film de Barbara Stanwyck, des verres du Sobrelier et un quizz de Noël dans un cinéma du 6e

La star des années 1930 et 40 est à l’honneur du premier ciné-club des Bobines

Les Bobines, le podcast sur les femmes oubliées du cinéma, quitte son studio pour une salle du Nouvel Odéon à l’occasion de son premier ciné-club. Au programme : la projection de Boule de Feu, film d'Howard Hawks de 1941 avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck, star férocement indépendante alors au sommet de sa gloire ; des boissons sans alcool du Sobrelier et d’Eplem et, comme c’est Noël, un quiz avec des livres de cuisine et de cinéma à gagner.

Le podcast Les Bobines, co-présenté par les spécialistes Lou Bobin, Julien Guimon et Marcelle Ratafia (également journaliste gastronomique chez Time Out Paris !) existe depuis deux ans. Sa ligne éditoriale ? Raconter les destins des femmes -plus ou moins connues- qui ont fait le cinéma comme Jean Harlow, Keiko Kishi, la critique Pauline Kael ou Danielle Darieux…

Quand ? Lundi 15 décembre à 20h

Où ? Le Nouvel Odéon, 6 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 6e

Combien ? 10€

