Un gros casting de rappeurs pour un concert en solidarité avec la Palestine

Peace, love et solidarité. Plus de 200 jours après le début de la guerre à Gaza, et alors que plus de 32 000 personnes sont mortes à l’intérieur de l’enclave, un grand concert caritatif, dont tous les bénéfices seront reversés à l’association Medical Aid for Palestinians (MAP), qui fournit une aide médicale à Gaza depuis 1982, a été annoncé (et rempli) le 22 mai au Zénith de Paris par le label Houma Sweet Houma du rappeur algérien Tif.

Tif s’est entouré d’une escouade de collègues assez hallucinante. Dans un grand panorama du rap contemporain, on retrouvera le senseï des multisyllabiques Alpha Wann, son compère chef de Saboteur Records Deen Burbigo, la star marocaine ElGrande Toto ou Zamdane, joaillier des rimes mélancoliques. Également sur le fascicule : l’un des hérauts de la new gen Khali, le plus ancien Nemir, l’Algérois Flenn ou les têtes d’affiche du hit-parade PLK ou Soolking. Un « & more » laisse penser que d’autres artistes débarqueront sur scène au dernier moment. On peut rêver de la venue des deux frères de PNL, particulièrement engagés sur le sujet, avec notamment la sortie du titre « Gaza » en décembre.

Pour accompagner l’annonce de ce concert à la légitimité artistique en Kevlar, les orgas ont publié un manifesto tout aussi solide pour expliquer leur démarche. Dans ce texte imprégné de pacifisme, il est autant question du choix de l’asso, du rôle politique des artistes que d’un désamorçage clair de toute polémique. On y lit notamment que « [l’]initiative est dépourvue de toute affiliation partisane, religieuse ou étatique. […] Nous souhaitons souligner que toutes les vies comptent. Nous nous indignons devant le traitement des civils palestiniens, souvent déshumanisés ou occultés, et nous défendons la libération de tous les otages, immédiate et sans condition. […] Dans un contexte troublé et polarisé, propice aux invectives et à la caricature, nous affirmons avec force notre engagement contre toutes les formes de racisme et de discrimination, y compris l’antisémitisme et l’islamophobie. »

Quand ? mercredi 22 mai 2024.

Où ? Zénith de Paris, 211 Jean-Jaurès, Paris 19e.