Un karaoké hip-hop géant s’apprête à retourner le musée de l’Homme

Peut-être que dans deux mille ans, après la retraite de Michel Drucker, une salle du musée de l’Homme sera consacrée à cette étrange passion humaine qu’est le karaoké. En attendant, le musée va en accueillir un vrai, en live. Le jeudi 28 septembre, Casabey, l’agence derrière les soirées hip-hop old school Classics Only, va squatter l’atrium du lieu – avec ses 400 mètres carrés et 16 mètres sous plafond. Une première.

De 19h30 à 23h30, les grands ordonnateurs Willaxxx et Playmo feront chanter le public à l’aide d’un écran géant – à la louche de 2 sur 3 mètres – et d’une selecta de plus de 400 sons option hip-hop, R&B, rap, afro et chanson française. Cela signifie que vous pourrez enchaîner “Suga Suga” de Baby Bash avec “Yeah !” d’Usher, suivi de “Qui est l’exemple ?” de Rohff ou de “Résiste” de France Gall. Puis, en sortant, vous contemplerez la tour Eiffel en vous disant que c’est quand même la classe et que, peut-être, dans deux mille ans, on se souviendra de cette première.

Quand ? Jeudi 28 septembre 2023, de 19h30 à 23h30.

Où ? Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, Paris 16e.

Combien ? De gratuit à 13 € (Billetterie ici)