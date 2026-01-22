Un musée dédié à la vie romantique rouvrira à Paris pour la Saint-Valentin

Plutôt que les rituels attendus de la Saint-Valentin, la réouverture du Musée de la Vie romantique offre une alternative culturelle pour le 14 février à Paris. Fermé depuis septembre 2024 pour une importante phase de restauration d’environ un an et demi, le musée rouvrira à cette date. Il est consacré au romantisme, un mouvement artistique et culturel qui se développe entre la fin du XVIIIᵉ siècle et le milieu du XIXᵉ, marqué par l’expression des émotions, l’attention portée à la nature et une réaction à l’industrialisation rapide ainsi qu’aux cadres intellectuels hérités des Lumières.

© Musée de la Vie romantique

Un lieu historique dédié au romantisme

Ouvert en tant que musée en 1987, le Musée de la Vie romantique est installé dans un pavillon construit dans les années 1830, à l’apogée du romantisme. Le bâtiment fut la résidence du peintre Ary Scheffer, qui y organisait des salons réunissant des figures majeures du XIXᵉ siècle, parmi lesquelles Charles Dickens, Frédéric Chopin et Eugène Delacroix. Des œuvres de Scheffer et de ses contemporains sont aujourd’hui présentées dans ces mêmes espaces.

Depuis son passage dans le domaine public en 2013, l’accès aux collections permanentes est gratuit. À l’occasion de la réouverture, le parcours permanent a été repensé et s’accompagne d’une exposition temporaire consacrée à Paul Huet, figure du paysage romantique français. Intitulée Face au ciel, Paul Huet en son temps, elle sera visible jusqu’au 30 août 2026.

Après son ouverture le jour de la Saint-Valentin, le musée sera accessible de 10h à 18h tous les jours, sauf le lundi.

Où ? 16 Rue Chaptal, 75009 Paris

Quand ? le 14 février 2026