Un nouveau projet de transformation des Champs-Élysées a été dévoilé

Ça fait un bout de temps que le projet de « réenchanter les Champs-Élysées » est dans les cartons. En avril 2019, une première mouture esquissait une avenue quasi utopique entre piscine, plage, patinoire et forêt pour l’horizon 2024. L’idée ? Faire revenir les Parisiens sur les Champs. En mai 2022, le duo public-privé derrière le projet (la mairie de Paris et le Comité des Champs-Élysées) a dévoilé les futures étapes du chantier, revoyant très fortement ses ambitions à la baisse, entre réduction de la voilure et perspectives encore floues.

Toujours pensée par l’agence d’archi PCA-STREAM, cette rénovation des Champs-Elysées se déroulera en deux temps : avant et après 2024. D’ici aux Jeux olympiques, les badauds découvriront un nouvel anneau piéton, plus large, autour de l’Arc de triomphe. Sur l’avenue en elle-même, les terrasses seront harmonisées, les allées et le mobilier urbain polishés et les pieds de 400 arbres végétalisés. Mais c’est sans doute dans les jardins, où 15 000 mètres carrés de végétation vont être ajoutés, que la différence devrait être la plus flagrante. Prix estimé de cette première phase ? 30 millions d'euros.

Et pour l'après ?

Quant à l’après-2024, il se dessine en pointillé, étant encore soumis à une nouvelle étude d'urbanisme commandée par le Comité des Champs-Elysées à l’agence PCA-STREAM. Les lignes directrices sont peu ou prou les mêmes qu’en 2019, avec l’ambition d’avoir plus de vert, plus de piétons, plus de numérique et (un peu) moins de voitures. Les premières pistes envisagent par exemple une place de la Concorde (quasi) sans voiture, des salons végétalisés tout au long de l’avenue ainsi que de nombreuses propositions culturelles. Par contre, il ne reste aucune trace de la patinoire hivernale envisagée autour de l’Arc ou des piscines sur le port des Champs-Élysées.

Quel sera le visage des Champs dans cinq ou dix ans ? Si l’on commence à en percevoir quelques traits, bien trop de choses restent en suspens pour avoir une image claire. Les Champs-Elysées touristiques, consuméristes et dominés par l'automobile sont-ils prêts à changer complètement pour devenir un espace de rencontre des Parisiens ? Forcément, lorsqu’un des porteurs du projet (le Comité des Champs-Elysées) se trouve être l’entité qui défend l’attractivité de l’avenue, cela pose aussi question. Ne reste plus qu’à attendre et, qui sait, peut-être qu’un jour sortira de la bouche d’un Parisien une phrase du genre « On se boit un petit coup sous la canopée des Champs ? »