Un nouveau rooftop avec la plus belle vue 20e atterrit à Ménilmontant

La Bellevilloise, ancienne coopérative ouvrière qui a vu passer des congrès du PCF comme des concerts de Rachid Taha ou Keren Ann, sort d’une rénovation en profondeur qui aura duré dix ans. Consolidation générale du bâtiment, nouvel escalier monumental et, plus important si vous n’êtes pas ingénieur structure, ouverture d’un rooftop flambant neuf, pertinemment baptisé le Toit.

Attention, ça ne rigole pas. L’espace peut accueillir 200 personnes dans un décor boisé certes plus bobo que Babeuf mais franchement cosy. Posté sur les hauteurs de Ménilmontant, ce Toit bénéficie d’un panorama cossu sur la ville et va vite compter dans le game de l’apéro perché en proposant des cocktails abordables (on parle de 13 €), du vin nature et des bières craft. La programmation ne va pas se limiter à la limonade puisque sont prévues des expositions et des projections. Rendez-vous à partir du 20 juin pour grimper sur le plus beau rooftop de l’arrondissement.

Où ? 19-21 rue Boyer, Paris 20e.

Quand ? à partir du 20 juin. Du mercredi au vendredi, 16h-minuit. Samedi-dimanche, 12h-minuit.