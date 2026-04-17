Un Parisien remporte un tableau de Picasso d’une valeur d’un million d’euros lors d’une tombola caritative

La tombola “Un Picasso pour 100 euros” avait été ouverte en décembre au profit de la recherche contre Alzheimer

Souvenez-vous : en décembre dernier, une tombola caritative, organisée par la Fondation Recherche Alzheimer, proposait de remporter un tableau de Picasso d’une valeur d’un million d’euros. Le tirage au sort a eu lieu le 14 avril dans les salons de Christie's à Paris et c’est un Parisien qui l’a emporté !

L’heureux gagnant est un ingénieur commercial de 58 ans, Ari Hodara, passionné d’art et d’expositions. Il avait acheté un des 120 000 tickets mis en vente en ligne au prix de 100 €. Tous les billets ont été vendus en moins de quatre mois, dans 152 pays, ce qui a permis de récoler 12 millions d'euros au bénéfice de la fondation, alors que le nombre de personnes atteintes par cette maladie pourrait doubler d'ici 2050.

Le gagnant va donc bientôt recevoir Tête de femme, une gouache sur papier de Pablo Picasso réalisée en 1941. L’œuvre représente un portrait de l'artiste et photographe Dora Maar et a été estimée à 1,45 million d'euros. Il sera ensuite libre de la revendre ou de l’exposer dans son salon.

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