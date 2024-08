Un ponte de la musique électronique va secouer une friche sous le périph ce week-end

Pour finir le mois d’août, c’est soirée kink sous le périph ! Que les anciens du Péripate se rhabillent, leur repaire n’est pas de retour, mais la noce qui s’avance vaut elle aussi son pesant de cashless. Samedi 31, les Parisiens vont en effet avoir la possibilité de se remettre en jambes avec une soirée programmée par le label techno Skyptöm, dont le climax sera le passage du Bulgare KiNK.

Avec lui, on tient l’un des docteurs ès live les plus impressionnants du circuit, avec des sessions entremêlant techno galopante, teintes house et flirts acid. A côté de ça, il assaisonne la piste en direct, à l’aide d’une télécommande, de cinglantes piques synthétiques et percus. Ça donne un petit côté spectacle son, lumière et pyrotechnie, idéal pour rester dans la grandiloquence des feux d’artifice estivaux. Allez, c’est parti mon Ki-KiNK !

Quand ? samedi 31 août 2024.

Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e.

Combien ? à partir de 12 € (Billetterie ici).