Un pop-up « Marty Supreme » ouvre cet après-midi dans le 13e

Il n’est même pas encore sorti chez nous mais c’est déjà le film de l’année. Marty Supreme, qui plonge dans le game du ping-pong US des années 50 autour de la figure de Marty Reisman, virtuose du revers slicé et des coups fourrés, a déjà reçu des nominations par dizaines (11 aux prochains BAFTA et 9 aux Oscars le 16 mars prochain), avec un Golden Globe du meilleur acteur pour Timothée Chalamet.

S’il fallait encore du buzz, la sortie du film est précédée par un pop-up “Marty Supreme” ce mercredi 4 février à partir de 13h au cinéma MK2 Bibliothèque, si l’on en croit les stories de l’acteur, actuellement en France pour la promo du film.

Comme à Los Angeles ou Tokyo, on devrait pouvoir y trouver la fameuse veste “Marty Supreme” devenue virale sur les réseaux ces dernières semaines. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y en aura pas pour tout le monde !

Quand ? mercredi 4 février à 13h.

Où ? MK2 Bibliothèque, 128-162 avenue de France, Paris 13e.