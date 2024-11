Un salon de cadors du vin nature où déguster sans compter ni sulfites.

Nouveau flacon pour la Goulayance, le salon des vins vivants et des bons vivants ! À l’occasion de sa 9e édition, il délaisse le grand Ground Control et va poser ses stands à l’immense Communale. Contre 11 € et une réservation, vous obtiendrez un verre de dégustation et une journée pour faire un tour ultra-complet des terroirs où la pétrochimie est proscrite, les sulfites tenus à bonne distance et les vignes travaillées à la mano.

50 nuances de vins nature

Les cinquante vignerons invités représentent un bel assemblage de vedettes des grappes (Gérald Oustric en Ardèche, Alain Couillaud dans la Loire, Christian Binner en Alsace…) et de jeunes à suivre goutte que goutte (Béatriz Papamija du Clos Kixhaya ou Nicolas Julien Hibold du Domaine des Ourobores), et même quelques domaines étrangers comme Nika Endeladze de Géorgie ou Eduardo Perez du Domaine Azpillaga Urarye en Espagne.

Derrière ce salon goûteux, on retrouve les Irréductibles, une association de joyeux drilles, parmi lesquels Stéphane Gotkovski, ancien des Garçons Bouchers devenu amoureux des bouchons, étanche la soif des vignerons et amateurs de vins vivants depuis 2016.



Quand ? Samedi 30 nov. de 11 h à 19 h ; Dimanche 1er déc. de 11 h à 17 h 30

Où ?10 bis Rue de l'Hippodrome, Saint-Ouen 93400

Combien ? 11 €

Réservation ici.