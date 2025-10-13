Un salon pour célébrer les meilleures eaux-de-vie naturelles du monde

Si pour vous le mot gnôle évoque cette inquiétante bouteille de tord-boyaux que votre aïeul sortait une fois l’an, il va falloir vous remettre à jour. Le monde de l’alambic, à l’image de celui du vin, a fait sa révolution nature notamment avec le Manifeste de la gnôle naturelle, signé par une vingtaine de distilleries indépendantes en 2018. L’idée ? Seul le fruit, la plante, le légume ou le grain – local, bio, de saison – doit être travaillé.



Et pour présenter ces spiritueux respectueux, le salon des gnôles naturelles revient sous la verrière du Quartier Général dans le 11ᵉ les 19 et 20 octobre pour une quatrième édition. Au programme, des dégustations de bouteilles pas bues partout : armagnac Laballe, pastiche à la menthe de la Distillerie du Ponant, vermouth du Freimeisterkollektiv, jerez de Palo…

Vous pourrez aussi repartir avec 3 litres de votre propre gin fabriqué sous la houlette du génial bouilleur Quentin Le Cleac’h (200 €), siroter les cocktails au café de Pierre de Chantérac et mordre dans des grilled cheese de la Maison Fernin. Et si vous êtes chaud, la soirée continue le 19 au Gush et le lundi chez De Vie. Quelle santé !

Quand ? 19 et 20 octobre

Où ? 71 rue de la Fontaine au Roi, Paris 11e

Combien ? 15€

