Sortir le cocktail du bar pour l’emmener au restaurant, on en parle beaucoup (chez Time Out notamment !), mais il faut bien reconnaître qu’on attendait toujours l’adresse pérenne qui place le pairing et l’expérimentation au centre du jeu. La voici : c’est Comptoir De Vie, ouvert par Alex Francis et Barney O’Kane. Ces deux anciens du Little Red Door, aussi anglais que doués, ont ciselé un beau lieu en plein Shakerlandia de Montorgueil (non loin de Dealer, du Golden Promise, du Jeffrey’s, de l’Experimental) : teintes bleu-vert, table ovoïde en bois clair, vaste comptoir en céramique polychrome… Pour l’expérience de pairing, la résa est indispensable, mais on peut aussi venir au débotté afin de siroter un ou deux cocktails (15 € l’unité, pas cher !). Le risque : trouver la (petite) salle comble.

Ce dimanche soir, nous voilà partis pour la totale : le menu découverte en cinq temps signé du chef irlandais Adam Purcell (90 €), accompagné de six cocktails créés pour l’occasion (55 € en plus). Un prix relevé qui hisse les attentes du chaland au niveau d’une table gastronomique. Elles sont parfois comblées, par exemple par ce mariage umamiesque entre l’assiette de dorade, émulsion d’œufs de poisson et betterave fumée, et le « Martini » à l’eau-de-vie de mélasse de betterave (maison) et dry vermouth tout en rondeurs ; ou au moment du dessert (glace à la pomme et caramel de seigle et miso), mis en orbite par le verre à la liqueur de chicorée et tamarin.

Mais ça matche moins pour l’élégant et subtil verre au saké parisien non pasteurisé et yuzu des Pyrénées, qui se retrouve au bras d’un pataud pavé de lieu jaune sous son manteau de hollandaise… L’(excellent) Americano au vermouth et amer de Trévise (encore maison !) se montre, lui, un peu trop léger pour le beau pigeon à la sauce au vin jaune. Bilan : on tient sans doute là l’un des meilleurs bars à cocktails de l’année. Pour le meilleur pairing, il va falloir encore quelques réglages.

