Un seul et unique groupe parisien (et français) sera à l’affiche du festival Coachella 2025

La prog de Coachella 2025 a été lâchée dans la nature la nuit du 20 au 21 novembre, et comme d’hab, elle est scrutée et commentée de par le monde comme un chat écrasé sur une chaîne d’info. Au-delà des têtes d’affiche (Lady Gaga, Post Malone, Green Day) et de l’énigmatique résidence de Travis Scott, on a regardé, parisianisme oblige, qui étaient nos locaux invités à jouer dans le désert californien lors des deux week-ends (du 11 au 13 et du 18 au 20 avril 2025).

Un groupe déjà venu en 2019

Et alors qu’on était habitué à voir nos compatriotes débarquer en cohorte en Californie (ils étaient cinq l’an dernier), le bilan sera plus maigre avec un seul groupe présent : Polo & Pan. Déjà venu en 2019, le duo parisien devrait une nouvelle fois parfaitement s’insérer dans le moule du festival avec sa pop électronique taillée pour sonoriser les stories Insta ! A l’année prochaine !

Quand ? du 11 au 13 et du 18 au 20 avril 2025.

Où ? Indio, Californie, Etats-Unis.

Et ça dit quoi les festivals parisiens ?

Du côté de la capitale, les festivals estivaux 2025 commencent à abattre leurs cartes. Quand Yardland a annoncé son retour pour une seconde édition, c'est surtout We Love Green qui a fait fort en attirant Charli XCX. L'artiste Britannique présentera, un an tout pile après sa sortie, pour la première et seule fois de l’été en France son album Brat. Un disque d’hyperpop sous amphètes (pour le dire vite) bande-son du Brat Summer, mouvement qui aura infusé dans toutes les strates de la société, qu’elle soit modeuse, politique ou philosophique (oui oui). Aussi annoncés : les rappeurs SDM et Jolagreen23, la DJ horsegiirL, les Australiens psychés de Parcels, le classieux duo Air, Yseult ou Magdalena Bay.