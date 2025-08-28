Paris

Inscrivez-vous
Recherche

Paris

Actualités

Un spectacle de danse se tiendra dans le bassin vide d’une piscine parisienne ce dimanche !

Et vous pourrez participer !

Écrit par
Smael Bouaici
Piscine Roger Le Gall
Paris.fr
Publicité

On a tous connu cette déception en arrivant devant les portes fermées de la piscine municipale, avec ce petit mot “En vidange annuelle” en guise d’explication.

Mais cette fois, vous allez pouvoir forcer l’entrée de la piscine Roger Le Gall (vers porte de Vincennes), dont le bassin vide sera rempli ce dimanche 31 août par l’équipe de L’Heure du Bain, un concept créé par Julie Destombes, fondatrice du bureau Petit Bassin, et Alizée Guyaux, nageuse de club.

Après une première édition en février 2024 à la piscine Georges Herman sur le thème de l’écriture et de la musique acoustique, ce sera plus rythmé cette fois-ci avec la bande-son techno du B.Painted Show, spectacle de danse créé par les chorégraphes Eneas Vaca Bualó et Léa Bridarolli, qui en proposeront une version revisitée “sous la forme d'un défilé chorégraphique participatif”. Ça veut dire que vous pourrez danser aussi – pieds nus !

Evidemment, toutes les réservations sont déjà parties, mais si vous vous levez tôt dimanche après-midi, vous aurez une chance de choper les derniers tickets directement sur place. Après, ce sera le retour de l’écriteau “En vidange annuelle”.

Quand ? dimanche 31 août, de 15h30 à 18h.
Où ? piscine Roger Le Gall, 34 boulevard Carnot Paris 12e.
Combien ? gratuit. Les infos billetterie ici.

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.