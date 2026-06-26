Un Top Chef ouvre le nouveau temple de la frite belge à Paris

Demain c’est 140°C ! Rassurez-vous, il ne s’agit pas de la température de la place de la Concorde à 15h (encore que…) mais du nom de la nouvelle adresse parisienne de Mallory Gabsi, le chef qui s’était illustré dans la mythique 11ᵉ saison de Top Chef. Ce 140°C représente la température idéale du premier bain d’huile (comme le lui avait rappelé lors d’une épreuve le chef bruxellois Christophe Hardiquest). Le deuxième étant à 190°C pour assurer le croustillant. Mallory, qui possède déjà une table gastronomique et étoilée dans le 17ᵉ, va revenir à une cuisine plus populaire en ouvrant un fritkot, une baraque à frites comme en Belgique. Les aficionados se souviennent de la première tentative de 2020 (avec Adrien Cachot) que le Covid avait refroidie.

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La guitoune ouvre au 6 rue des Petits Carreaux dans le 2ᵉ et va proposer, outre des frites fraiches en deux cuissons avec un sel aux crevettes grises, mais également toute la panoplie de la cuisine de rue du plat pays : fricadelle, poulycroc, croquette de chicon et l’inévitable burger… Un fritkot se doit d’aligner les sauces pour se faire respecter et vous pourrez ainsi tremper vos patates dans de la mayo maison, de la samouraï, de la chili garlic ou carbonade. On va vite aller gouter ça pour savoir si Paris va revenir dans la course des meilleures frites !

Où ? 6 rue des petits carreaux, Paris 2e