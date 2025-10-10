Une boulangerie emblématique du 10e arrondissement se lance dans la pizza

La Table du Pain et des Idées va mettre en vedette le four et les pâtes. Dans un premier temps, le menu annonce quatre recettes de pizzas bien croustillantes (donc plutôt dans la veine romaine), à manger avec les doigts et à accompagner de vins nature. Mais bientôt, le chef-boulanger proposera aussi, le soir, des plats mijotés au four. Vu le niveau des pains et des viennoiseries, on a hâte de tester tout ça.
Après Daniel Pearson d'Oobatz ou Adriano Farano de Pizza Viva, un autre boulanger a des fournils dans les jambes et décide de baguenauder du côté de la pizzeria. Après plus de 20 ans dans le pétrin de la très recommandable boulangerie Du Pain et des Idées, Christophe Vasseur double la mise rue Yves-Toudic et ouvre un restaurant juste à côté de son adresse 19e classée.
Où ? 34 rue Yves Toudic, Paris 10e
Quand ? A partir du 20 octobre