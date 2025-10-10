Une boulangerie emblématique du 10e arrondissement se lance dans la pizza

Le boulanger star de Du Pain et des Idées se lance dans la restauration. Au menu : pizza romaines bien croustillantes, vins nature et viennoiseries

Après Daniel Pearson d'Oobatz ou Adriano Farano de Pizza Viva, un autre boulanger a des fournils dans les jambes et décide de baguenauder du côté de la pizzeria. Après plus de 20 ans dans le pétrin de la très recommandable boulangerie Du Pain et des Idées, Christophe Vasseur double la mise rue Yves-Toudic et ouvre un restaurant juste à côté de son adresse 19e classée.

La Table du Pain et des Idées va mettre en vedette le four et les pâtes. Dans un premier temps, le menu annonce quatre recettes de pizzas bien croustillantes (donc plutôt dans la veine romaine), à manger avec les doigts et à accompagner de vins nature. Mais bientôt, le chef-boulanger proposera aussi, le soir, des plats mijotés au four. Vu le niveau des pains et des viennoiseries, on a hâte de tester tout ça. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DU PAIN ET DES IDEES (@dupainetdesidees)

À noter que Christophe Vasseur a misé sur un système de financement original pour son projet : la vente, sur son site, de cartes prépayées à tarif préférentiel (125 € de consommation dans le futur restaurant pour 100 €, par exemple). Rendez-vous le 20 octobre pour les premiers tours de pizza.

Où ? 34 rue Yves Toudic, Paris 10e

Quand ? A partir du 20 octobre

