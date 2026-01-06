Une boulangerie parisienne vend une galette des rois avec un lingot d’or à gagner

2026 sera-t-elle une année dorée ? Voici une première occasion de le savoir : pour son 30e anniversaire, la chaîne de boulangeries parisienne Maison Kayser, dont le premier maillon a ouvert rue Monge en 1996, a revêtu son costume de roi mage pour créer une galette avec une fève en or – ou presque.

Maison Kayser s’est associée au Comptoir National de l’Or pour un jeu-concours qui pourrait booster votre moral hivernal : pour une galette grand format achetée, vous recevez un QR code (ça fait moins mal aux dents) qui vous permettra de vous inscrire au tirage au sort, avec à gagner un lingot d’or de 250 grammes, estimé à environ 30 000 € en ce moment !

L’opération dure jusqu’au 31 janvier dans la trentaine de boulangeries Kayser à Paris et en région parisienne (et dans le reste de la France) et le tirage au sort aura lieu début février. Les infos et le règlement sont à retrouver sur ce lien. Bonne chance !

En attendant, ne restez pas les doigts croisés et courez consulter notre dossier consacré aux meilleures galettes des rois de Paris !