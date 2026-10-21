Une chapelle parisienne accueille une installation de 40 téléviseurs

Quarante vieux postes de télévision à tube cathodique posés devant des fauteuils et chaises de récupe, dans l’ambiance XVIIe siècle de la chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris, avec sa fameuse copie du Jugement dernier de Michel-Ange qui vous toise depuis le mur du fond : voici sans doute l’expo la plus surréaliste du programme public d’Art Basel Paris cette année.

Présentée par la galerie Niru Ratnam, Küba, une installation vidéo aux 40 écrans créée en 2004 par l’artiste turc Kutluğ Ataman, raconte d’ailleurs une histoire aux allures de légende, celle de Küba, une communauté fondée à la périphérie d’Istanbul à la fin des années 1960 par des personnes fuyant les persécutions politiques.

Une utopie aujourd’hui disparue, mais qui revit à travers chaque écran de l’installation, qui diffuse le témoignage d’un ou une habitante qui raconte « ses souvenirs, ses craintes, ses convictions et ses rêves ». Edifiant.

Quand ? jusqu’au 25 octobre, de 10h à 19h.

Où ? Chapelle des Petits-Augustins, Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, Paris 6e.

Combien ? gratuit, sur réservation.