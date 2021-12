Une dantesque expo Yves Saint Laurent va avoir lieu dans six musées parisiens !

A l'heure où la mode défile sur les cimaises, de Mugler à Gaultier en passant par Vogue, l'année 2022 sera siglée du nom d'un pionnier. Afin de célébrer les soixante ans de son défilé originel, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent a dévoilé les contours d'un dantesque programme réunissant six expositions, organisées dans autant de musées parisiens du 29 janvier au 15 mai 2022. L'idée ? Mettre en lumière l'importance de l'art et de certaines œuvres dans les créations du couturier.

Haute couture oblige, cette expo tentaculaire prendra place dans de prestigieuses institutions : le Louvre, Orsay, le centre Pompidou, le musée Picasso, le MAM et le musée Yves Saint Laurent. Dans les détails, on sait qu'une salle entière de Beaubourg sera réquisitionnée avec notamment la robe Mondrian – la plus mythique pièce Saint-Laurent ? –, l'ensemble inspiré de la Blouse roumaine de Matisse ou encore les hommages à Fernand Léger et Tom Wesselmann. Si côté Louvre, tout se passera dans la fastueuse galerie d'Apollon, avec expositions de tenues tout d'or vêtues, le MAM accueillera le défilé YSL dans sa collection permanente. Quant à Orsay et le musée Picasso, ce sont respectivement les lubies proustiennes et cubistes de Saint Laurent qui seront scrutées.

L'ultime lieu investi sera le musée Yves Saint Laurent, situé au 5 rue Marceau, là où le couturier croquait ses modèles. On y découvrira des archives en majorité inédites, entre patrons, mannequins de clientes, broderies ou encore veste hommage à Van Gogh. Quelque chose nous dit que, l'an prochain, vos pérégrinations muséales seront à un moment ou un autre marquées du sceau YSL.

© Yves Saint Laurent @Nicolas Mathéus

Quoi ? Yves Saint Laurent aux Musées

Quand ? Du 29 janvier au 15 mai 2022. Jusqu'au 16 mai au musée du Louvre et au Centre Pompidou. Jusqu'au 15 avril au musée national Picasso-Paris. Jusqu'au 18 septembre au musée Yves Saint Laurent. Selon les musées pour les horaires.

Où ? Musée du Louvre, Rue de Rivoli, Paris 1e. Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, Paris 4e. Musée d'Art Moderne de Paris, 11, avenue du Président Wilson, Paris 16e. Musée d'Orsay, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing, Paris 7e. Musée national Picasso-Paris, 5 rue de Thorigny, Paris 3e. Musée Yves Saint Laurent, 5, avenue Marceau, Paris 16e

Combien ? De gratuit à 17 €