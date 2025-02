Une de nos tables marseillaises préférées s'installe pour une semaine dans un ancien atelier d'artiste à Paris

La Fashion Week a du (très) bon. Au-delà de l’effervescence des tables à la mode et des pop-up de marques de plus en plus portés sur la food, certains événements satellites proposent des expériences gastronomiques inédites et sur mesure. Alors que tout le gratin s’apprête à rejoindre les bancs des défilés haute couture la semaine du 3 mars, on a déjà nos vues sur une toute autre expérience : un dîner italien à la bougie et au son du piano, dans le cadre privilégié du magnifique Atelier Lardeur, planqué au fond d’une cour de la rue du Cherche-Midi. Un lieu encore habité par les œuvres de ses anciens occupants, Raphaël et Gérard Lardeur, deux générations de maîtres verriers et sculpteurs.

Une Cène haute couture

Sobrement intitulée La Domenica (dimanche, dans la langue de Fellini), cette série de repas est portée par la cheffe Erika Blu, derrière L’Atelier Renata, à Marseille. Après une première itération de l’expérience l’an passé, testée et (sur)validée par la rédaction, le restaurant éphémère est de retour pour six dîners et un déjeuner exceptionnel (le dimanche), du 3 au 9 mars 2025.

Un banquet habillé des plus belles compositions florales de la capitale, signées Debeaulieu, avec de la vaisselle vintage de Verre sur Mer et des couverts Sabre Paris. Côté food, il faut s’attendre à un généreux festin façon mamma italienne, à travers un menu unique composé d’une multitude d’entrées, de deux plats et d’un chariot à desserts. Une façon de sublimer la cucina povera dans une ambiance très éloignée du sérieux des catwalks…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Atelier Renata (@atelier_renata_marseille)

Où ? Atelier Lardeur, 79 rue du Cherche-Midi, Paris 6

Quand ? Du 3 au 9 mars, tous les soirs à 20h (déjeuner exceptionnel le 9 mars)

Tarifs et réservations par ici.